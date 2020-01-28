Alman mahkemesi, Berlin'de Kuzey Kore'ye ait binanın otel olarak kullanılmasını yasakladı

28.01.2020 19:31 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:31

Almanya'nın başkenti Berlin'de Kuzey Kore elçiliğine ait binayı otel olarak kullanan işletmeciler, belediyenin faaliyetlerini durdurma kararını yargıya taşıdı. Ancak Alman mahkemesi otel sahiplerinin dava başvurusunu reddederek, belediyenin kapatma emrini haklı buldu.



EGI Gmbh şirketinin yöneticileri Yılmaz ve Şükriye Erçelik, 2004 yılından bu yana Berlin'in merkezindeki City Hostel Berlin adlı oteli işletiyor. Ancak otel binasının mülkiyeti 1960 yıllardan bu yana Kuzey Kore'ye ait. Otel sahipleri de her ay Pyongyang yönetimine 38 bin euro bedelinde kira ödüyor. Euronews.com'da Görüntüle