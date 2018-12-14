Alman İşverenlerden Uyarı: 90'lı Yılların Gerisine Düşeriz

ALMANYA İşverenler Birliği (BDA) Başkanı İngo Kramer, Almanya'nın yabancı uzman işgücü göçüne açık olması gerektiğini söyledi. Augsburger Allgemeine Gazetesine konuşan Kramer "Biz göç konusuna geçmişe kıyasla daha sıcak yaklaşmalıyız. Ekonomimizin dayanağı göçmenlerdir. Dış ülkelerden uzman işgücü almaya hazır, açık bir toplum olmaya devam etmeliyiz. Bunu başaramazsak, ekonomik olarak tekrar 1990'lı yılların gerisine düşeriz. O zaman yeniden Gerhard Schröder gibi cesaretli bir politikacıya ihtiyaç duyarız. Bu, Schröder'de olduğu gibi politikacının kendisine zarar veriyor. Ama Schröder'in reformları ekonomimiz için bir nimetti" dedi.

UYUM SANILANDAN ÇOK DAHA İYİ

BDA Başkanı, ülkede göçmenlerin uyumunun sanılandan çok daha iyi olduğunu da söyledi. 2015'ten bu yana Almanya'ya gelen bir milyon mülteciden 400 bininin çalışıyor olduğuna ve meslek eğitimi yaptığına dikkat çeken Kramer "Başbakan Merkel, o zaman söylediği 'Üstesinden geleceğiz' sözünde haklı çıktı. Ben bile bu kadar hızlı başaracağımızı beklemiyordum" diye konuştu.

AfD'YE AfD'LİLER BİLE İNANMIYOR Aşırı sağcı AfD'nin yabancılara karşı korkuları körüklediğini de belirten Kramer, AfD'lilerin çoğunun kendi anlattıklarına kendilerinin bile inanmadığını, hastanelerde, emniyette, bilimde, her alanda tüm dünyadan çok iyi entegre olmuş insanların verlığına dikkati çekti.