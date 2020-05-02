Alman hükümeti 10 milyar euro bedelle Lufthansa'nın yüzde 25'ine ortak olabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle iflasın eşiğine gelen havayolu firması Lufthansa ile Alman hükümeti arasında kurtarma paketi üzerinde müzakereler sürerken, şirketin yüzde 25.1 hissesinin 10 milyar euro karşılığında hükümetin kontrolüne geçebileceği öne sürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle iflasın eşiğine gelen havayolu firması Lufthansa ile Alman hükümeti arasında kurtarma paketi üzerinde müzakereler sürerken, şirketin yüzde 25.1 hissesinin 10 milyar euro karşılığında hükümetin kontrolüne geçebileceği öne sürüldü.

Der Spiegel sitesi, kurtarma paketinin Alman devletinin Lufthansa'nın yüzde 25.1'lik hissesini almasıyla sonuçlanabileceğini yazdı. Habere göre 10 milyar euronun 5.5 milyarı oy hakkından yoksun pay olacak. Buna karşın Alman hükümeti yüzde 9 kupon ödemesi talep ediyor. Euronews.com'da Görüntüle