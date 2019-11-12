Alman heyet, Mezitli Belediyesinin projelerini inceliyor

12.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:26

Schöneberg şehrinden Mersin'e gelen Alman heyet, belediyenin projelerini inceliyor.



Mezitli Belediyesinin uyguladığı projeleri incelemek amacıyla kente gelen Alman heyet, başta ilkokul çağındaki çocuklara doğayı sevdirmeyi amaçlayan Çocuk Hobi Bahçesi olmak üzere, emekli vatandaşların aktif olarak yaş almaları amacıyla hayata geçirilen 1. Etap Hobi Bahçesi, Soli Pompeiopolis arkeolojik alanında ilköğretim öğrencilerine tarih bilinci kazandırmak için gerçekleştirilen 'Soli Seni Çağırıyor Projesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Aralarında Tempelhof Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Martina Zander-Rade'nin de bulunduğu heyette, Belediye Gönüllü Çalışmalar Koordinatörü ve Proje Sorumlusu Christine Fidancan, Yeşil Parti Belediye Meclis Üyesi Bertram Von Boxberg, Sosyal Demokrat Parti Belediye Meclis Üyesi Oliver Fey, Kentsel Gelişim ve Şehir Planlama Bölümünden Corinna Lippert, Leonie Richter, Berlin-Mersin Dostluk Derneği Başkanı Tillie Kluthe ve tercüman Elif Amberg yer aldı.



Konuk heyet üyeleri, projelerin hayata geçirilmesi süreci ve uygulanmasındaki başarıya şaşırdıklarını ifade etti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret izlenimlerini aktaran heyet üyeleri, "Birçok ülkede hayata geçirilmesi ve başarılması yıllar alan projeler burada kısa sürede başarılmış ve sistemli şekilde çalışıyor. Bu başarıda elbette sıcakkanlı ve olaylara pozitif şekilde yaklaşan Mezitlililerin etkisi olduğu kadar her ayrıntıyı planlayarak hayata geçmesini sağlayan Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ve ekibinin payı büyük. Meclis üyeleri olarak projeleri yakından inceleyeceğiz ve ülkemizde yapılmasını sağlayacağız" dediler.



Mezitli halkının son derece cana yakın ve misafirperver olduğunun altını çizen konuklar, "Bize son derece sıcak davranıyorlar. Başka bir güzel tarafı da Mezitli'de yaşayanların projeleri benimsemesi ve hakkında bilgi sahibi olması. Ziyaretimiz sırasında bizimle yakından ilgileniyorlar ve evlerine davet ediyorlar. Bu ilgi ve sıcaklık bizi çok etkiledi ve mutlu etti. Burada yakın dostluklarımız oluştu" ifadelerini kullandılar.



"Projelerimizin beğenilmesi bizi mutlu etti"



Başkan Tarhan da "Biz belediye olarak insanların sağlıklı yaşadığı mutlu bir Mezitli hayal ediyoruz. Bunun için sıfır yaşından ileri yaşlara kadar her vatandaşımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Anaokulumuzda minik yavrularımızı aydınlık bir geleceğe hazırlarken, emekli evimiz ve Aktif Yaş Alma Merkezimizde ileri yaştaki insanlarımızın daha kaliteli bir yaşlılık geçirmeleri için imkanlar hazırlıyoruz. Hobi Bahçeleri, Kadın Üretici Pazarları, Gönüllü Evleri, Gençlik Merkezlerimizle bireylerin sağlıklı olması, dolayısıyla kentin sağlıklı olması için çaba gösteriyoruz. Halkımız da projelerine sahip çıkarak bize bu konuda sonsuz destek veriyor. Bu projelerimizin kardeş şehrimiz Berlin Tempelhof -Schöneberg heyeti tarafından da son derece beğenilmesi bizi ayrıca mutlu etti. Bir hafta boyunca konuklarımıza geride kalan projelerimizi de göstereceğiz. Daha iyi olması konusunda fikir alışverişinde bulunacağız" diye konuştu.



Konuk heyet Mersin'de bulunduğu süre içerisinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tüccar Kulubü, Atatürk Evi, Mersin Üniversitesi Konservatuvarı, Mersin Kent Konseyi, Latin İtalyan Kilisesi ve Kızkalesi'ni ziyaret edecek. - MERSİN

Kaynak: İHA