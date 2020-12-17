Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar
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Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar

17.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:34

Alman devlet televizyonu ZDF skandal bir belgesel yayınladı. Milyonlarca izleyicisine terör örgütü PKK propagandası yapan kanal, Almanya'da terörist elbisesi giydirilmiş çocuklara Kürtçe eğitim verildiği anlara ait görüntüleri yayınladı. Belgeselde ayrıca topraklarımızın sözde Kürt bölgesi haritasına dahil edilmesi de yer aldı.

Almanya'nın PKK ve bağımsız Kürdistan hayali bitmiyor. Ülkesinde yasakladığı halde hiçbir PKK eylemine ses çıkarmayan, PKK'lılara her türlü siyasal ve maddi desteği sağlayan Almanya, bu kez kapısında Alman bayrağı olan bir merkezde terörist kostümü giydirilmiş Kürt ve Ezidi çocuklara Kürtçe eğitim verdiriyor.

PKK BELGESELİ YAYINLADILAR

Alman Devlet Televizyonu ZDF'nin Info kanalında, üç gün önce "Baskı, terörizm ve ihanet altındaki Kürtler" başlıklı bir belgesel yayınlandı. Erbil, Türkiye, Almanya, Suriye ve Irak'taki çeşitli yerlerde çekilen görüntüler, Rize'nin altında başlayıp bir yandan Basra, diğer yandan Hatay'a kadar uzanan geniş bir "sözde Kürt bölgesi" haritası altında gösterildi.

Türkiye'den Almanya'ya kaçan PKK'lılar, HDP'li politikacılar, Erbil'deki Iraklı Kürtler, sözde Kürt devleti yanlısı Kürtçe konuşan Ezidiler ve Suriye'deki terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'liler konuşturuldu.

Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar
Alman devlet televizyonu ZDF, yayınlarında sözde Kürt bölgesini böyle gösterdi.

PKK, ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISIYMIŞ

Belgeselde Türkiye, işgalci ve bağımsız Kürt devletini engelleyen ülke olarak gösterildi. Zaman zaman da, "Kürtler'e soykırım yapmakla" suçlandı. Almanya'da yasaklı PKK eylemleri gösterildi, PKK'lılar konuşturuldu. Onların, ülkede yasaklı olan terör örgütü PKK lideri Öcalan'la ilgili övgü dolu sözlerine yer verildi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, PKK'lıların tümü, bağımsız ve özgürlük savaşçısı olarak tanıtılırken, ABD'nin Kuzey Irak ve Suriye'den kısmen çekilmesiyle yalnız kalmalarından dolayı üzüntüleri dile getirildi ve onların Türkiye aleyhine söyledikleri sözler eksiksiz yayınlandı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Kalkar Kasabası'nda kurulan ve bağımsız Kürt devleti yanlısı propagandalar yapan "Mala Ezdai" isimli dernekte, Alman ve Yahudi cemaatleriyle yapılan toplantılar gösterildi.

Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar
Kapısında Alman bayrağı ve terör örgütü paçavrası olan Karkar'daki merkezde çocuklara gerilla kıyafetleri giydirilip ders veriliyor.

GERİLLA KIYAFETİYLE EĞİTİM

ZDF, kapısında Alman ve sözde Kürt devleti bayrağı bulunan bu derneği tanıtırken, "Burada Kürt çocuklara unuttukları ana dilleri Kürtçe, dinleri ve dilleri öğretiliyor. Otonom ve bağımsız bir Kürdistan geleceği için" dedi.

Görüntülerde, terörist elbiseleri giymiş Kürt çocukları yer aldı.

Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar
Haber Yorumları (19)
OSMANLI TORUNU: SADECE GÜLÜYOM YİYEN VARSA GELSİN BÖLSÜN YESİN :)
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ANTEPLİ: He he he
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ARİF Y.: Malesef bunları besleyen destekleyen başta Almanya ve avrupa birliğinde olan bazı ülkeler.Yasak ama destek düz tapan.Ben Alman kanalını şiddetle kınıyorum.Ve orada bulunan anlı şanlı derneklerimizi protestoya davet ediyorum.Gün bugundür.Bır şey yapmıyorsanız toptan kapatın ve gidin.Konsoluklarımızda olaya el atsınlar bir zahmet.Almanyadaki vatandaşlarımız bir ses getiriniz ve kanalı protesto ederek her türlü medyayı kullanarak boğunuz.Dayanışma gösteriniz.Sizlerde bilindiği gibi kanallara zoraki para ödüyorsunuz.
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