Allianz Kampüs İzmir'de Açıldı

Allianz Türkiye'nin İzmir'de yatırımını yaptığı yeni operasyon merkezi Allianz Kampüs açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye'nin, büyüme öngörüleri, iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda İzmir'in Gaziemir ilçesinde hayata geçirdiği operasyon merkezi Allianz Kampüs, dün itibarıyla faaliyetlerine başladı.

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui'nin ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreninde, Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Allianz Grubu Global Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete de konuşma yaptı.

Törene ayrıca Allianz Sigorta ile Allianz Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Allianz Türkiye yöneticileri, mesleki birlik temsilcileri, sigorta sektörünün önde gelen isimleri, iş ortakları, iş dünyasından isimler ve Allianz Kampüs çalışanları da katıldı.

"Sektörün yatırımlarına liderlik etmek görevimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Somersan Coqui, Türkiye sigorta sektörünün lideri olmanın sorumluluğuyla, yenilikçi yatırımlara liderlik etmenin kendilerinin görevi olduğunu belirterek, "Operasyon merkezimizi İzmir gibi muazzam bir şehre taşımanın mutluluğunu, bize temelden inşa ettiğimiz Allianz Kampüs yaşatıyor. İnşaatına geçen yılın mart ayında başladığımız kampüsümüze sadece bir sene kadar kısa bir süre içerisinde kavuşmamızı sağlayan başta proje ekibimize, elini taşın altına koyan Allianz Grubu ve Allianz Türkiye yöneticilerine, şirketimizin vizyonunu kalpten sahiplenen yeniliğe açık çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımız ve paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye inancımız tam, Allianz Kampüs bu inancın göstergesi"

Allianz Grubu Global CEO'su Baete ise "Bana Allianz Grubu 10 yıl sonra neye benzer diye sorduklarında ben 'Allianz Türkiye'ye bakın, onlar gibi çevik, yenilikçi ve vizyoner olacak' diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek planlarını uzun vadeli projeksiyonlara göre yaptıklarına ve Türkiye'nin sürekli büyüyen ekonomisine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduklarına değinen Baete, "Sahip olduğu güçlü büyüme potansiyeline tam inancımızla, 2008'den bu yana 5 milyar Türk lirasına ulaşan Türkiye'ye yaptığımız yatırımları gelecekte de sürdürmeye kararlıyız. İçinde bulunduğumuz Allianz Kampüs, bu niyetimizin en güçlü göstergesi." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Allianz'ın İzmir'e yaptığı yatırım hakkında "Allianz'ın öngörüsü ve hareket kabiliyeti yüksek, yatırım yapacağı yeri iyi bilen yöneticilerini kutluyorum. Türkiye'nin parlayan yıldızı, en çok yaşanmak istenen kenti İzmir'in hakkını verdikleri ve İzmir'in çıkışını herkesten önce hissettikleri için. Herkes bu kentte yaşamak için can atıyor. Ama Allianz, herkesten önce davranıp herkesten önce İzmirli oldu. İzmir'e inandı, güvendi. İyi de etti. Artık kendimizden bir parça olarak gördüğümüz Allianz Ailesi'ne 'Evinize hoşgeldiniz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Allianz'ın Türkiye'deki bir asırlık köklerinin İzmir'e uzandığını temsil eden anıt zeytin ağacın misafirlerin tanıklığında dikiminin ardından köklerin İzmir'e uzandığını soyut bir biçimde anlatan "mapping" gösterisi davetlilerin ilgisini çekti.

Allianz Motto Müzik'in ünlü yüzlerinden Yekta Kopan'ın sunuculuğunda gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından mor ve ötesi de misafirlere özel bir konser verdi. Etkinlikte ayrıca Allianz çalışanlarından oluşan, müzisyen Can Şengün'ün yönettiği Allianz Orkestrası'nın yanı sıra caz ekibi Tolga Bilgin Quintet ve keman sanatçısı Ceren Aksan da konser verdi.

27 milyon avroluk yatırımın yüzde 80'inde Türkiye menşeli firmalar

Yüzde 80'inde Türkiye menşeli firmalarla çalışılan Allianz Kampüs için 27 milyon avroluk yatırım yapıldı. Yüzde 75'inde Ege Bölgesi'nden şirket ve tedarikçilerle iş birliğiyle inşa edilen operasyon merkezinde işe alınan, yüzde 81'i İzmir çevresinden olan 413 çalışanın yüzde 74'ü ise yeni mezun. Halihazırda Allianz'da çalışan 210 kişiyse görevlerine yeni operasyon merkezinde devam etmek üzere Türkiye'nin dört bir yerinden İzmir'e taşındı. Alsancak'taki Allianz Türkiye Ege Bölge Müdürlüğü'nün de Allianz Kampüs'e taşınmasıyla birlikte Allianz Kampüs, 665 çalışanla faaliyete başladı.

Toplam 1100 kapasiteli Allianz Kampüs, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, çevre ve çalışan dostu bir mekan olarak tasarlandı.

Genel merkezi Allianz Tower gibi LEED sertifikasına sahip olan Allianz Kampüs, yeşil alanları, açıkhava spor sahaları, iç mekan spor salonuyla toplam 17 dönümlük bir arsa üzerinde inşa edildi. Sahip olduğu üstün teknolojik altyapı ve donanım özellikleriyle Allianz Kampüs yeni nesil bir akıllı bina olma niteliği de taşıyor.

İstanbul Modern ve İstanbul Bienali'ne destek veren kurumlar arasında yer alan Allianz Türkiye'nin güncel sanata verdiği destek, İstanbul'daki genel merkezi Allianz Tower'da olduğu gibi İzmir'deki operasyon merkezi Allianz Kampüs'te de devam ediyor. Türkiye'nin genç ve yetenekli sanatçılarının eserlerinin çalışanlarla buluştuğu Allianz Kampüs'te Çağatay Odabaş, Ali Alışır, Evren Erol, Mehmet Gün, Serhat Kiraz ve Utku Dervent'e ait, aralarında Allianz'a özel olarak hazırlanan çalışmaların da bulunduğu 10 eser yer alıyor.