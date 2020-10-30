Allame ft. Aga B - Çay Koy şarkı sözleri

Allame yeni şarkısı Çay Koy'u Aga B ile yaptığı düet için hazırladıkları animasyon ile duyurdu. Allame son zamanlarda paylaştığı şarkılarla uzun süredir var olduğu rap dünyasına yeni parçalar ekleyerek devam ediyor. Allame şarkıları nelerdir? Allame kimdir? Aga B şarkıları nelerdir? Aga B kimdir?

ALLAME AGA B ÇAY KOY SÖZLERİ

Nakarat x2

Paylaş aga paylaş size para size mal mülk yok tez ölün dediler

Paylaş paydaş para taş gibi demli çay koy

Aga B verse

Sicilimiz temiz gece gece biz ikimiz pek tekin değiliz alo

Mevzuya mahal yok, ilk önce içlerine nüfuz edip

Sessiz sızmazsak zuhur eder fiyasko risk o iz bırakmak yok

Blok blok planlayalım gadam de mi az koy ey

O meblayla aç doyar epey o yüzden yorgana kızıp

Yakma pireyi net aktar ki bileyim tüm inceliğimle

Deliliğimi bileyliyim, yarın yerel gazetenin üçüncü sayfasında

Bizim için şöyle desin, keyfe lehimli iki bireyin geleceğine dair

Rahat nefesi, şu an hala, yani hali hazırda

Yeni gelen kristal nesilimi etkilesin bence bu havalı bir etkileşim

Yoksa ne eski neşem, ne sevgi ne şer, beşer şaşar

Nakarat x2

Paylaş aga paylaş size para size mal mülk yok tez ölün dediler

Paylaş paydaş para taş gibi demli çay koy

Allame verse

Çay koy, boş yapma çay koy, bi yanında ben diğerinde aga sayborg

Kıyamet yakın hala elinde i phone çık çık çek evinin duvarına koy soy

Eline düşenin ceplerini fix, suçluyken de seksiyiz (biz)

Bu planın eksiği yok boy fazlası netflixte oynar kaydol

Zehirle yaşamak iki yüzle bench press şeytanla kaçamak

İki günde reflex, hayat ölüm arasında mad max

Korka korka cennet gir bekle, burası da yana yana girilen tekke

Vekalet yok uçamazsın melekle, oku çöz bunu zevkle

Onurlu yaşa alışma rape ***

İdrak ettiğini iddia etme idam etme kelimleri zahmetle

Kafam iskenderiye kütüphanesi afiyetle ye bunu bari ziyan etme

Bilgiye liyakat ilgiye ihtiyacım mı var kıyafetle

Sanki rap değil duyuyor ninni yasakla bunu kendine et tövbe

Nakarat x2

Paylaş aga paylaş size para size mal mülk yok tez ölün dediler

Paylaş paydaş para taş gibi demli çay koy

ALLAME KİMDİR?

Allâme veya doğum adıyla Hamza Gül (d. 27 Temmuz 1987, Trabzon, Türkiye), Türk rap müzisyeni, söz yazarı ve animatör.

27 Temmuz 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Müzikle çok küçük yaşta ağabeylerinin dinlediği yerli ve yabancı rap sanatçılarını dinleyerek tanışmıştır. İlk müzisyenlik denemesi babasının iş amacıyla İsrail'e gidip, dönerken de yanında getirdiği teyp ile olmuştur. Teyp'in kaset çalarıyla oynayarak kendince altyapı yapmaya çalıştığını, bir röportaj sırasında gülerek söylemiştir. Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden mezun olup 2005 yılında üniversite dolayısıyla Eskişehir'e gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Rap müzisyenliğinin yanı sıra hayatını Resimli Filim Animasyon Stüdyosu'nda animatör olarak kazanmaktadır. Ayrıca TRT Çocuk'taki Maysa ve Bulut adlı çizgi dizide seslendirmen olarak görev almıştır. 19 Eylül 2018 tarihinde iç mimar Gülşah Boncuk ile evlenmiştir.

AGA B KİMDİR?

Gerçek adı Burak Yelman olan Aga B, 1987 Ekim Ankara doğumludur. 2000 yılından beri sıkı bir rap dinleyecisi olan Aga B, bu hayranlığı sayesinde yeteneğini de keşfetmiştir.

Daha sonrasında arkadaşlarıyla beraber kurduğu RapOrdusu isimli grup ile kayıtlar almaya ve sözler yazmıştır.

İnternette yayınladıkları parçalar ile büyük bir hayran kitlesi kazanan Aga B, ilk dönemde sadece albümsüz olarak paylaşım yapmıştır. Daha sonrasında ise Sulh'ün katkıları ile AgaNerdesin isimli bandrolsüz albümünü rap severler ile paylaşmıştır.

2006 yılında Xir Gökdeniz'in de katkıları ile AgaB'sikopat adlı 2. solo albümün altına imzasını atmış, 2007 senesinde ise jusmusic Entertainment çatısı altında çalışmaya başlamıştır. 3. albüm +Şan müzik severler ile buluşturulmuştur. 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Ezhel ile VooDoo Records'u kurmuştur.