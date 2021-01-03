Alkollü vatandaşın bayrak nöbeti kısa sürdü
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Alkollü vatandaşın bayrak nöbeti kısa sürdü

03.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:35

Alkollü vatandaşın bayrak nöbeti kısa sürdü Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü şahsın bahanesi güldürdü: "Bayrağı bekliyordum" Türk bayrağını koruduğunu söyleyen alkollü şahsı polisler evine bıraktı Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü bir vatandaş,...

Alkollü vatandaşın bayrak nöbeti kısa sürdü

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü şahsın bahanesi güldürdü: "Bayrağı bekliyordum"

Türk bayrağını koruduğunu söyleyen alkollü şahsı polisler evine bıraktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü bir vatandaş, polis ekiplerine Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını beklediğini söyledi. Kısıtlamayı ihlal eden alkollüye 3 bin 150 lira cezai işlem tatbik edildi.

Olay, Onikişubat İlçesi Tarihi Maraş Kale çevresinde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaya denetim yapan polis ekipleri, kalenin eteklerinde alkollü bir kişiyi yakalayarak sokağa çıkma nedenini sordu. Polis ekipleriyle bir müddet konuşup tartışan alkollü vatandaş, kaledeki bayrağı beklediğini anlattı. Polis ekipleri ise alkollü vatandaşı ikna edip kendisini evine kadar bırakacaklarını söyledi.

Görüntü alan gazetecilere de konuşan alkollü vatandaş, "Bayrağın altında içiyorum ama ben bayrağıma sahip çıkmaya çalışıyorum ve koruyorum. İstersen Maraş'ı da korurum. Memleketin yerlisiyim. Babamı kaybettim, hanımımdan ayrıldım" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle idari yaptırım uygulanacağını hatırlatan gazeteciye, "Olsun bayrağın altında oturuyorum her tarafı ceza olsa ne olur bayrağı koruyup bekliyorum. Biz eski toprağız" diye yanıt verdi.

Bir süre sonra polis ekiplerine, "Sen eve git uyu" diyen alkollü şahsa polis ekipleri ise, "Senin eve gitmen lazım hava soğuk" diyerek ekip aracıyla evine bıraktı.

İsminin Devlet T. olduğu tespit edilen vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Alkollü vatandaşın bayrak nöbeti kısa sürdü
Alkollü vatandaşın bayrak nöbeti kısa sürdü
Alkollü vatandaşın bayrak nöbeti kısa sürdü
Alkollü vatandaşın bayrak nöbeti kısa sürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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