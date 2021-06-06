Alkollü sürücü, 8 yaşındaki çocuğa çarptı
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Alkollü sürücü, 8 yaşındaki çocuğa çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 yaşındaki çocuk, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, karşıya geçmek için yola çıkan E.Ş. (8) isimli küçük kıza çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle küçük kız yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan küçük kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan E.Ş., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü sürücü 8 yaşındaki çocuğa çarptı

ALKOLLÜYMÜŞ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Hastanede tedaviye alınan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü sürücü, 8 yaşındaki çocuğa çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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