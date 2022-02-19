Alkol bağımlılıklarına birlikte çare arıyorlar

Adsız Alkolikler Grubu, ortak sorunları olan alkol bağımlığına çözüm bulabilmek için güçlerini ve umutlarını birleştirip bağımlılıklarına çare arıyor. ' Alkol sorunun varsa çare var' sloganını kullanan gruba girmenin tek şartı ise alkolü bırakma isteği olması gerekiyor. Grup üyeleri, haftada bir gün Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları binasında bir araya gelerek alkol bağımlıklarına çözüm arıyorlar.

"Adsız Alkolikler Grubu Türkiye'de 1989 yılında kuruldu ve şu anda 33 Adsız Alkolikler Grubu var. Yaklaşık 500 dernek üyesi bulunuyor. Türkiye genelindeki şubelerde kurulduğu günden itibaren yaklaşık 300- 350 kişinin alkolü durdurduğunu söyleyebiliriz. Alkol problemi olan insanlar bunu saklamaya gidiyorlar ve uzun süre bu problemleriyle kendi başına uğraşıyorlar. İşin içerisinden çıkılmaz hale geldiğinde bizim sitemizi bularak hangi şehirden arıyorsa o bölgedeki gruba yönlendiriyorlar. Ben yaklaşık 25 yıl alkol kullandım ve 32 yıldır da hiç alkol kullanmıyorum."