Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür
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Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür

15.11.2020 08:50 | Son Güncelleme: 15.11.2020 09:00

Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimqızı, devlet olarak Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin olmasını istediklerini söyledi. İbrahimqızı, anlaşma konusunda Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Putin'e, "Türkiye'siz olmaz. Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür" dediğini aktardı.

Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimqızı, Karabağ'a konuşlanacak barış gücünün beş yıl olan görev süresinin anlaşmaya göre Azerbaycan'ın istemesi halinde uzatılabileceğini belirtti. İbrahimqızı, Rusya ve Ermenistan'ın bir provokasyonuna karşı Türkiye'nin bölgede olmasını Azerbaycan'ın talep ettiğini vurguladı. İbrahimqızı, anlaşma konusunda Cumhurbaşkanı Aliyev'in defalarca Rusya Başkanı Putin'e, "Türkiye'siz olmaz. Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür" dediğini anlattı.

"İHA VE SİHA'LARLA ASKERİ AÇIDAN GÜÇLENDİK"

Yeni Şafak'ın haberine göre; İHA ve SİHA'ların sayesinde Dağlık Karabağ harekâtının 44 günde sonuçlandığını belirten İbrahimqızı, "İHA ve SİHA'lar olmasaydı bu 4 ay mı, 4 yıl mı sürerdi bilmiyoruz. İHA ve SİHA'larla Azerbaycan askeri açıdan güçlendi, topraklarımız özgürleşti, toprak bütünlüğü sağlandı" dedi. Türkiye'nin desteğinin önemine vurgu yapan İbrahimqızı, "Bu süreçte bir devletin iki cumhurbaşkanı, iki savunma bakanı, iki dışişleri bakanı var gibiydi. Hiçbir devlette iki savunma bakanı, iki cumhurbaşkanı, iki dışişleri bakanı yoktur. Daha güçlüydük" şeklinde konuştu.

Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür
Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimqızı

"TÜRK ASKERİNİN OLDUĞU YERDE BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK VARDIR"

"Bu anlaşmada Rusya nasıl hareket edecekse, Türkiye de o şekilde hareket edecektir. Türkiye olmazsa bu anlaşmanın geçerliliği mümkün değildir" diyen İbrahimqızı, "Rusya ne yapacaksa Türkiye de onu yapacak. Rusya nerede olacaksa, Türkiye de orada olacaktır. Türk askerinin olduğu her yerde barış ve özgürlük vardır" ifadesini kullandı.

"MODERN BİR KARA VE DEMİR YOLU İNŞA EDİLECEK"

Anlaşmada öngörülen Nahçıvan koridorunun önemli olduğunu söyleyen İbrahinqızı, "Türkiye'nin Azerbaycan ile sınırı olması çok önemli. Ekonomik, stratejik, siyasi alanda büyük bir fırsat oldu. Gücümüze güç kattı. Türkiye, Azerbaycan arasında kısa sürede uluslararası standartlarda modern bir kara yolu ve demir yolu inşa edilecek" diye konuştu.

Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür
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