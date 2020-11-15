Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı
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Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı

15.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:38

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC muhabirinin "Azerbaycan'da basın özgürlüğü yok" sözlerine yanıt verdi. BBC spikerinin iddialarını yalanlayan ve özgür bir medyanın olduğunu söyleyen Aliyev, "Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz" dedi.

BBC'ye Bakü'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir röportaj veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, muhabirin "Azerbaycan'da özgür medya yok, baskı uyguluyorsunuz" sözlerini yanıtladı.

"ÖZGÜR BİR MEDYAMIZ VAR"

Azerbaycan'da gazetecilerin, muhaliflerin susturulduğunu savunan BBC spikerinin iddialarını sahte olduğunu söyleyen Aliyev, "Özgür medyamız var" dedi.

Azerbaycan'daki internet kullanıcı sayısının yüzde 80 olduğunu belirten Aliyev, "İnternetin özgür olduğu bir ülkede medyanın kısıtlanmasını kabul edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

BATI'NIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ ANLATTI

Bu iddiaların birer algı oluşturmak için ortaya atıldığını vurgulayan Aliyev, bunun önyargılı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Aliyev "Azerbaycan'da özgür siyasi faaliyet, özgür medya var. konuşma özgürlüğü var" dedi. Aliyev sunucuya "Julian Assange'ı nasıl değerlendirirsiniz? Özgür medyanın ülkenizdeki yansıması mı?" sorusunu yönetti.

ALİYEV'İN SORUSUNA YANIT VEREMEDİ

Aliyev'in sorusu karşısında şaşıran "Tartışmak için burada değiliz" diyerek soruyu yanıtsız bıraktı. Aliyev, "Assange kaç yılını Ekvator Büyükelçiliği'nde geçirdi ve o gazetecilik faaliyetleri için şimdi nerede? Onu rehin tuttunuz, aslında onu ahlaki olarak öldürdünüz. Bunu siz yaptınız, biz değil ve o şimdi hapiste. Bu tür şeyleri yaptığınızda özgür medya hakkında konuşma hakkınız yok" dedi.

"SİZ SADECE SUÇLAMAYI VE SALDIRMAYI SEVERSİNİZ"

Konuyu kapatmak için "Çatışmalara geri dönelim" diyen sunucuyu sert bir dille eleştiren Aliyev şu ifadeleri kullandı:

"Çatışmalara geri dönme konusu sizin için daha iyi, çünkü bu hoşunuza gitmez. Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz"

Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı
Haber Yorumları (3)
YURU ALIYEV BASKAN: YUZLERINE BOYLE VURMADIKCA ANLAMAZLAR BUNLAR, TEBRIKLER, COK DOGRU VE BASARILI.
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MESUT: Helal olsun
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CAN AZERBAYCAN: Helal olsun sana helal olsunn!!
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500
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