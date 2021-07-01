Alışveriş Merkezleri açık mı? 2021 AVM'ler kaçta kapanıyor, kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri AVM çalışma saatleri 2021, normalleşme kararlarının ardından merak konusu oldu. Normalleşmeye geçilmesi ile beraber alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri de değiştirildi. Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz itibarı ile yasakların kalkacağı belirtildi ve hafta içi / hafta sonu AVM'ler açık mı kapalı mı açık mı? merak ediyor. Peki, Alışveriş Merkezleri açık mı? 2021 AVM'ler kaçta kapanıyor, kaçta kapanıyor?

1 Temmuz sonrası dönem için yeni genelge yayınlandı. AVM'lerin kaçta açılıp kaçta kapandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasında da değişiklikler yaşanmıştı. Peki AVM'ler hafta sonu açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler cumartesi pazar kaça kadar açık? Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz itibarı ile yasakların kalkacağı belirtildi ve hafta içi/ hafta sonu AVM'ler açık mı kapalı mı açık mı? merak ediyor. Peki, Alışveriş Merkezleri açık mı? 2021 AVM'ler kaçta kapanıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

1 Temmuz sonrası yayınlanan yeni genelge ile sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılmış ve tüm iş yerlerinin ruhsatlarındaki saatlere uygun olarak çalışabileceği duyurulmuştu. Yani 1 Temmuz sonrası İçişleri Bakanlığı yeni genelgesi çerçevesinde yasaklar kalkacak. AVM çalışma saatleri eskisi gibi rutin çalışma şekline geri dönecek. AVM'ler yine saat 10.00 ve 22.00 arasında çalışacak.

Daha önce Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında ise; 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'ten itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 ve 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te sonlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı söylenmişti. Haziran ayının bitişi ve Temmuz başıyla beraber AVM'lerde Pazar günü yasağı da kalkmış olacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL