Alışveriş Merkezindeki Yürüyen Merdiven Kazası

Samsun'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezinde 28 öğrencinin yaralanmasına neden olan merdiven kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma ve idari inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, kazada yaralanan öğrencilerin tamamının taburcu edildiği, kazayla ilgili adli soruşturma açıldığı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de idari inceleme başlatıldığını belirtildi.

Dün, Canik Fatih Ortaokulundan bir grup öğrenci, öğretmenleri gözetiminde bir alışveriş merkezindeki sinemaya götürülmüş, sinema çıkışı yürüyen merdivenle aşağı inmek isteyen öğrenciler, merdivenin son basamaklarında bir arkadaşlarının düşmesi sonucu birbirlerine çarparak üst üste devrilmiş, kazada 28 öğrenci hafif şekilde yaralanmıştı.