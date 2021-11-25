Alışveriş için Van'a gelen İranlı turistler, sınır kapısında yoğunluk oluşturdu - Haberler
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Alışveriş için Van'a gelen İranlı turistler, sınır kapısında yoğunluk oluşturdu

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Alışveriş için Van'a gelen İranlı turistler, sınır kapısında yoğunluk oluşturdu

İran'dan alışveriş yapmak için Van'a gelmek isteyen turistler, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

VAN (AA) - İran'dan alışveriş yapmak için Van'a gelmek isteyen turistler, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'yi İran'a bağlayan önemli sınır kapılarından olan ve Kovid-19 nedeniyle 24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy'de geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının ardından İranlı turistlerin Van'a gelişi artarak devam ediyor.

17 Eylül 2021'de iki ülke arasındaki kapıların açılmasıyla, binlerce İranlı turist alışveriş yapmak için Van'a akın etmeye başladı.

İki doz aşı olan ve PCR testi yaptıran İranlılar, minibüslerle geldikleri Van'da yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.

Saray Kaymakamlığı da 8 Kasım'dan bu yana 6 bin 691 İranlı turistin geçiş yaptığı sınır kapısında, ulaşımın aksamaması için tedbir aldı.

İranlı turistlerden Aytek Hasanzade, AA muhabirine, ailesiyle ilk kez Türkiye'ye geldiğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Üç gün boyunca Van'da kalacaklarını anlatan Hasanzade, "Buraya ailece geldik. Van'da daha çok alışveriş yapmak ve gezmek için kalacağız. Türkiye'yi çok seviyoruz. Fırsat buldukça alışveriş yapıp, tarihi mekanları gezeceğiz." dedi.

Parisa Shiraz ise Türkiye ve Van'ı çok sevdiklerini belirterek, "Fırsat buldukça geliyoruz. Van ve Türkiye çok misafirperver. Çok memnunuz. Yaklaşık bir hafta boyunca Van'da alışveriş yapacağız. Fırsat buldukça da eğleneceğiz, gezeceğiz. Alışveriş günleri için binlerce İranlı şuan burada. 40 kişilik grupla geldik." şeklinde konuştu.

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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