Kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com - Haberler | Magazin

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Alişan, duygusal anlar yaşadı. Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan " Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Dünya gerçekten çok boş. Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın." dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüstenkaybetmesiyle zor günler geçiren Alişan, dün akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Kardeşinin acısını atlatamayan ünlü şarkıcının konser boyunca hüzünlü halleri yürek burktu.

"DÜNYA GERÇEKTEN ÇOK BOŞ"

Sahnede duygusal bir konuşma yapan ünlü şarkıcı "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım" dedi.

Kardeş acısıyla yıkılan Alişan sahnede gözyaşlarına boğuldu

YEĞENLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaşmıştı.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, bugün de kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı. Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı karenin altına "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" notunu düşmüştü.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu
Kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Özhaseki Mustafa Destici
Magazin Kibariye Hande Erçel Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 11:22:42. #1.16#

title