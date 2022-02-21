Alişan'ın Eşi ile Özcan Deniz'in Eski Eşi Aynı Adreste Buluştu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir dönem Prestij Müzik ailesine bağlı olarak çalışan Alişan ile Özcan Deniz, yıllarca küs kaldıktan sonra barışmıştı. İki eski dostun cephesinde ilginç bir tesadüf yaşandı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'la arasındaki davalar devam ediyor. Alişan da şu günlerde eşi Buse Varol'la evliliğinde kriz yaşıyor. Son gelen haberlere göre Alişan ve Özcan Deniz'in çocuklarının anneleri aynı adreste buluştu. Buse Varol ile Feyza Aktan aynı menajerlik ajansıyla anlaştı.

Uzun süredir sosyal medya üzerinden para kazanan Buse Varol asıl mesleği olan oyunculuğa dönmek istiyor. Sunuculuk ve oyunculuk eğitimi alan Feyza Aktan da kendi ayakları üzerinde durmak için çalışmak istiyor. İki genç kadın başarılı menajer Buket Kahraman'la çalışmaya başladı.