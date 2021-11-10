Alişan'ın eşi Buse Varol, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Camdaki Kız, yeni sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Yeni sezonda diziye dahil olarak Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan'ın eşini kimin oynayacağı merak konusu oldu.

"BİR DİZİYLE ANLAŞTIM"

2018 yılında şarkıcı Alişan ile evlenen Buse Varol, peş peşe iki kez anne olunca setlere ara vermek zorunda kaldı. Uzun süredir ekranlarda olmayan Varol, geçtiğimiz günlerde "Yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah aralık ayında başlayacağım. O yüzden Instagram'ımda bir temizlik yaptım kendimce. Sadece kendi fotoğraflarım olsun işle ilgili şeyler paylaşayım diye" diyerek müjdeli haberi vermişti.

CAMDAKİ KIZ'A MI DAHİL OLUYOR?

Buse Varol'un Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisine dahil olduğu ileri sürüldü. Oyuncunun dizide Hayri'nin eşi Türkan'a hayat vereceği de konuşulanlar arasında. Sosyal medyada ortaya atılan iddiayla ilgili dizi ekibinden ve Buse Varol'dan bir açıklama gelmedi.

Camdaki Kız'daki Hayri, zor günler geçiren Nalan'la olan samimiyeti ilerletti. Rafet Koroğlu'nun güvenini kazanarak yanında işe başlayan Hayri'nin özel hayatı en merak edilen konular arasında yer alıyor.

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