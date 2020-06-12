Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
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Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Her fırsatta 4 çocuk istediğini söyleyen Alişan'ın eşi Buse Varol'un Instagram hesabından zafer işareti yaparak paylaştığı pozuna "2. çocuk mu geliyor?" yorumunu yağdı. Buse'nin bugün çektiği videoda belirginleşen göbeği ise iddiaları güçlendirdi.

12.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:06

Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz sene ilk bebeğini kucağına alan Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

İKİNCİ KEZ HAMİLE Mİ?

30 yaşındaki Buse Varol, 2 gün önce havuz kenarında zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımını göre takipçileri ise "İkinci çocuk mu geliyor?" ve "Hamile misin?" şeklinde yorumlar yaptı.

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Alişan'ın önceki gün sosyal medya hesabından "Çok şükür" notu ve nazar boncuğu emojisi ile yaptığı bu paylaşım ise hamilelik iddialarını güçlendirdi. Buse Varol'un bugün eşiyle çektiği videoda hafif belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmadı.

Çiftten sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

İşte hamilelik iddialarını güçlendiren kare;

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
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