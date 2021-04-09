Alina Boz ile Burak Deniz'in Balat kaçamağı
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Alina Boz ile Burak Deniz'in Balat kaçamağı

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Alina Boz ile Burak Deniz'in Balat kaçamağı

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz, Covid-19'u atlattı. Ünlü oyuncu, iyileşir iyileşmez partneri Alina Boz ile birlikte Balat'a gitti. Peki Balat'ta ne yaptılar? İşte detaylar...

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Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; Covid-19'u hafif geçiren Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz, sağlığına tamamen kavuştu.

9-10 güç içerisinde ayağa kalkan Burak Deniz, Maraşlı dizisindeki partneri Alina Boz ile Balat'ta bulunan bir restorana gitti.

Lahmacun ve pideleriyle ünlü olan mekanda ziyafet çeken Burak Deniz ve Alina Boz, objektiflere böyle yansıdı. Burak Deniz'in ve Alina Boz'un keyifli halleri dikkat çekti.

BİRBİRLERİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR

Burak Deniz, partneri Alina Boz hakkında, "Alina ile çalışmak çok keyifli, çok uyumlu partner olduk" demişti.

Alina Boz ise, "Burak anlaşması çok rahat biri. Enerjisini hiç kaybetmiyor, çalışırken çevrende bu enerjide insanların olması çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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