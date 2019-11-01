Alice Müzikali'nin setinden fotoğraf paylaşan Serenay Sarıkaya, bacak dekoltesiyle mest etti

01.11.2019 08:53

İki sezondur Alice Müzikali'inde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından sette çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu sefer de bacak dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Alice Müzikali'ndeki performansıyla herkesten tam not alan Serenay Sarıkaya, sosyal medyada da paylaşımları ile beğenileri topluyor. Bacaklarını makyaj masasının üzerine uzatan oyuncu, fotoğrafı "Kulis halleri. Çok eğleniyoruz gelsenize" notuyla paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede 303 bin beğeni aldı.

DEFNE SAMYELİ İLE CEM YILMAZ'I AYIRDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Bir buçuk yıldır aşk yaşayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandırdı. Çiftin ilişkisini güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bitirdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan aşk dedikodularına sessiz kaldı.