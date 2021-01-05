ALİBEYKÖY BARAJI'NDA AYNI NOKTADA ÇARPICI GÖRÜNTÜLER; BUZ KÜTLESİ ARASINDA İLERLEYEN TEKNEDEN OTLAYAN KEÇİLERE...

Alibeyköy Barajı'nda aynı noktada çekilen görüntüler kuraklığın ciddiyetini ortaya çıkarıyor.

* Ocak 2017'de çekilen görüntülerde ise yüzde 64,6'sı dolu olan Alibeyköy Barajı'nın buz tuttuğu görülüyor. 3 yıl önce soğuk nedeniyle gölün üzeri ince bir buz tabakası ile kaplanırken, balıkçılar ancak ellerindeki küreklerle buzu kırıp ilerleyebiliyordu. Bugün ise sıcaklık 18 derecelerde seyrederken, aynı yerde keçiler otluyor.

* 2 yıl önce çekilen görüntülerde, barajın kıyısında yer alan "Göle girmek tehlikelidir" yazılı tabelanın bir kısmının suyun altında olduğu görülüyor. Bugün ise oldukça çekilen su, o tabeladan yüzlerce metre uzaklıkta.

* Mimar Sinan'ın Alibeyköy Barajı'nın havzası içinde kalan önemli eserlerinden Güzelce Kemeri de, bir zamanlar suya yansıyan görüntüsüyle büyülüyordu. Yüksekliği 29,5; uzunluğu 155 metre olan kemer bugün ise, sudan uzak kaldı.

Beyza Nur GÜLER - Ali AKSOYER -Osman BAKIR/İstanbul, - ALİBEYKÖY Barajı'nda 3 yıl arayla aynı noktada çekilen görüntüler, kuraklığı net bir şekilde ortaya koyuyor. 2017'nin Ocak ayında buz tutan barajda güçlükle ilerleyen balıkçı teknesinin görüntülendiği noktada, bugün ise keçiler otluyor.

Türkiye genelinde bu yıl sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyretti. İstanbul yıl boyunca, barajları dolduracak yağışları almadı. İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'daki barajların yüzde 80"den fazlası boş kaldı. Genel doluluk oranı yüzde 19,62'ye düşen barajların kurak görüntüsü, tehlikeyi gözler önüne seriyor. Yüzde 29,72 doluluk oranı ile Darlık Barajı'ndan sonra İstanbul'un en dolu ikinci barajı olan Alibeyköy Barajı'nda, suyun büyük bir kısmı çekildi. Alibeyköy Barajı'nın son durumu havadan görüntülendi. Dün çekilen görüntüler ile önceki yıllarda çekilen görüntüler karşılaştırılınca, durumun ciddiyeti bir kez daha gözler önüne serildi.

GÖLE GİRMEK TEHLİKELİDİR TABELASININ BİR KISMI 2 YIL ÖNCE SULAR ALTINDAYDI

2 yıl önce çekilen görüntülerde, barajın kıyısında yer alan "Göle girmek tehlikelidir" yazılı tabelanın bir kısmının suyun altında olduğu görülüyor. Bugün ise oldukça çekilen su, o tabeladan yüzlerce metre uzaklıkta. Görüntülerin çekildiği tarih olan Şubat 2018'de, Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 80'di. Bugün ise bu rakam, Yüzde 29,72.

GÜZELCE KEMERİNİN SUYA YANSIYAN BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜSÜNDEN ESER YOK

Mimar Sinan'ın Alibeyköy Barajı'nın havzası içinde kalan önemli eserlerinden Güzelce Kemeri de, bir zamanlar suya yansıyan görüntüsüyle büyülüyordu. Yüksekliği 29,5; uzunluğu 155 metre olan kemer bugün ise, sudan uzak kaldı. Suyun yerini, çatlamış toprak aldı.

3 YIL ÖNCE BUZ TUTAN GÖLDE BALIKÇI TEKNELERİ VARDI, ŞİMDİ KEÇİLER OTLUYOROcak 2017'de çekilen görüntülerde ise yüzde 64,6'sı dolu olan Alibeyköy Barajı'nın buz tuttuğu görülüyor. 3 yıl önce soğuk nedeniyle gölün üzeri ince bir buz tabakası ile kaplanırken, balıkçılar ancak ellerindeki küreklerle buzu kırıp ilerleyebiliyordu. Bugün ise sıcaklık 18 derecelerde seyrederken, aynı yerde keçiler otluyor.

"CUMA GÜNÜ YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR" İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros yaptığı açıklamada, Ocak ayına dikkat çekti.

Meteoroloji tahminlerine göre, ay sonuna doğru kar ihtimalinin olduğunu belirten Toros, "Yine Ocak ortasına doğru soğuk sistemlerin de geldiğini görüyoruz. Eğer bu soğuk havalar da gelirse, İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz. İstanbul beyaz örtüye bürünmüş olur. Bu kar yağışları da yer altı suyunu besleme anlamında oldukça büyük önem taşıyor. Şu anda ülkemizin batı kesiminden yağışlı sistemin girdiğini, Meteoroloji Müdürlüğü'nün cep telefonu uygulamasından görebiliyoruz. Oradaki gidişat hızına baktığımız zaman, bu gece İstanbul'dan da geçiş yapacak gözüküyor. Hafta sonuna kadar sistem geçişi var, Cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. Bu sistemler peş peşe geleceği için, önümüzdeki hafta kışa hazır olsak iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı