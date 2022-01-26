Alibey Barajına kamyonlarla kar taşınıyor

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi ekipleri sokak arasındaki karları toplayarak baraj bölgesine taşıyor. Karlar kamyonlarla baraj bölgesine taşınırken, su seviyesi yüzde 34 olan Alibey Barajı drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası Sultangazi Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler kepçe yardımıyla cadde, sokak ve kaldırımlardan topladıkları karları kamyonlara doldurup, Alibey Barajı bölgesine döküyor. Böylece, özellikle yaz aylarında İstanbul'un su ihtiyacına çare olunması amaçlanıyor.

Günlük 200'e yakın araçla Alibey Barajı havzasına kamyonlarla kar taşıdıklarını kaydeden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, "Sultangazi Belediyesi olarak Av. Abdurrahman Dursun Beyin talimatıyla bu yıl üçüncüsünü yaptığımız sokak ve caddelerdeki kar küreme çalışmalarımızda araçlarımızla birlikte topladığımız karları Alibey Barajının havzasının eteklerine bırakıyoruz. Burada karlar eriyince İstanbul'un içme suyuna bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Geçen yıl ciddi bir çalışma yapmıştık. Bu yıl kar miktarı daha da fazla. Bugünden itibaren tekrar başladık. Günlük 150-200 kamyona yakın karı baraj havzasına bırakıyoruz. İnşallah bunlar içme suyumuza katkı sağlamış olacak" dedi.

Yağan karların da erimesiyle ilerleyen günlerde su seviyesinin daha da yükselmesi beklenirken, kar yağışı sonrası su seviyesinin yüzde 34 olduğu Alibey Barajı drone ile havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntülerde baraj havasının çevresinin tamamen beyaz örtü ile kaplı olduğu görüldü. - İSTANBUL