Aliağa'daki Çıtak Mahallesi'nde yoğun çalışma
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Aliağa'daki Çıtak Mahallesi'nde yoğun çalışma

02.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:54
Aliağa'daki Çıtak Mahallesi'nde yoğun çalışma

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye ekipleri tarafından mahallelerde gerçekleştirilen temizlik, onarım ve yenileme çalışmaları devam ederken, ekipler;

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye ekipleri tarafından mahallelerde gerçekleştirilen temizlik, onarım ve yenileme çalışmaları devam ederken, ekipler; Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Aşağı Şehitkemal, Yukarı Şehit Kemal, Samurlu ve Güzelhisar mahallelerinin ardından çalışmalarını Çıtak Mahallesi'nde sürdürüyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatıyla Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarına Çıtak Mahallesi'nde devam eden ekipler, mahallenin dört bir yanında çevre düzenlemesi başta olmak üzere ağaç budama, ot biçme, ova yollarının yapımı, oyun parkı bakımı, metruk binaların yıkımı gibi çeşitli çalışmalar yapıyor.

Çıtak Mahalle Muhtarı Üstün Güleç, Aliağa Belediyesinin tüm ekipleriyle Çıtak'ta çalışma başlattığını söyledi. Güleç, "Belediyemiz tarafından mahallemizde ağaçlarımızın budanması, park ve bahçelerimizin düzenlenmesi ve bazı ova yollarımız yapılıyor. Eksik gedik ne varsa hallediliyor" dedi.

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Aliağa Belediyesi ekipleri, daha öncede Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Aşağı Şehitkemal, Yukarı Şehit Kemal, Samurlu ve Güzelhisar mahallelerinde çalışma yapmıştı. - İZMİR

Aliağa'daki Çıtak Mahallesi'nde yoğun çalışma
Aliağa'daki Çıtak Mahallesi'nde yoğun çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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