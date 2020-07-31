Aliağa'da protokol bayramlaştı
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Aliağa'da protokol bayramlaştı

Aliağa protokolü üyeleri ve vatandaşlar Kurban Bayramının ilk gününde Aliağa Kaymakamlığı'nın düzenlediği programda bir araya gelerek bayramlaştı.

Aliağa'da protokol bayramlaştı
31.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:44

Aliağa protokolü üyeleri ve vatandaşlar Kurban Bayramının ilk gününde Aliağa Kaymakamlığı'nın düzenlediği programda bir araya gelerek bayramlaştı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Kurban Bayramının ilk günü Aliağa Kaymakamlığı'nın düzenlediği programda buluştu. Engelsiz Yaşam Parkında gerçekleştirilen programa İzmir Vali Yardımcısı Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, eşi ve çocukları ile birlikte katılırken, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da bayramlaşma programında yerini aldı.

Bayramlaşma programında konuşan Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Kurban Bayramı'nın toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağladığını vurguladı. Aliağa'da son görev günü olduğunu belirten Kızıltoprak, "Aliağa'dan ayrılıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir birlik ve beraberlik oldu, kızlarım ve eşimle beraber biz de burada yabancıydık ama o yabancılığı hissettirmediğiniz için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ailelerinizin de bayramını kutluyorum, Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Bayramlaşmanın ardından ilçe protokolü, Engelsiz Yaşam Parkından ayrılarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Bayramlaşma programı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinin ziyareti ile son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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