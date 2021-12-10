Aliağa'da halk günü: Kaymakam Karaman, makamında sorunları dinliyor - Haberler
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Aliağa'da halk günü: Kaymakam Karaman, makamında sorunları dinliyor

Aliağa'da halk günü: Kaymakam Karaman, makamında sorunları dinliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, halk günleri kapsamında her hafta vatandaşlarla makamında bir araya gelip sorunlarını dinliyor.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, halk günleri kapsamında her hafta vatandaşlarla makamında bir araya gelip sorunlarını dinliyor. Kaymakam Kahraman, "Bizim kapımız vatandaşa her zaman açık" dedi.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, halk günü kapsamında her hafta perşembe günü vatandaşlarla makamında buluşuyor. Gelen kişilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Kahraman, kendisine iletilen istek, talep ve sorunları imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturuyor. Özel olarak makamda görüşme yapan Kaymakam Kahraman, "Bizim kapımız vatandaşa her zaman açık" dedi.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Sadece halk gününde değil; gerek mesai saatlerimiz içerisinde, makamımızda, gerekse de; vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, esnaflarımızın içinde gezerken de vatandaşlarımızın istek, dilek, talep ve şikayetlerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, onların ihtiyaçları konusunda yapılması gerekenleri konuşarak çözüme kavuşturmayı çalışıyoruz. Bizim kapımız vatandaşa her zaman açık. Görevim sürecinde hayır duası almaya özen gösteriyorum. Vatandaşımıza yardımcı olmak bizlerin görevi" diye konuştu. - İZMİR

Aliağa'da halk günü: Kaymakam Karaman, makamında sorunları dinliyor

Aliağa'da halk günü: Kaymakam Karaman, makamında sorunları dinliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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