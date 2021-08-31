Aliağa'da Coşkulu Zafer Bayramı kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağa'da Coşkulu Zafer Bayramı kutlaması

Aliağa'da Coşkulu Zafer Bayramı kutlaması
Bültenler - Haberler | Güncel

Milli Mücadelenin dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un 99. Yıl dönümü Aliağa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aliağa'daki 30 Ağustos programı sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağa Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunumuyla başladı. Ardından mülki erkan tarafından Aliağa Şehitliği ziyaret edildi.

BİSİKLET TUTKUNLARINDAN 'ZAFER SAYGI TURU'

Kutlama etkinlikleri akşam saatlerinde Aliağa Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Zafer Saygı Turu' ile devam etti. Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Spor Kulübü (ALMOB), MotoArt, Ege Motosiklet Kulübü (EMK) ile Aliağalı bisiklet tutkunları Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek kortej halinde sürüş yaptı. Korteje Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polisler ile Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler de eşlik etti.

BAŞKAN SERKAN ACAR, BİSİKLET VE MOTOSİKLET GRUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan motosiklet ve bisiklet gruplarıyla bir araya geldi. Yüzlerce vatandaşın ilgi gösterdiği sürüş etkinliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Serkan Acar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak tura katılan gruplara keyifli sürüşler diledi.

SU JETİ GÖSTERİLERİ HAYRAN BIRAKTI

Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket eden bisikletli ve motosikletli gruplar, Atatürk Caddesi, İstiklal Caddesi, Sahil Bandı ve Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı güzargahında sürüş yaptı. Kent merkezinde renkli görüntüler oluşturan grupları Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda Başkan Serkan Acar karşıladı. Coşkunun zirve yaptığı Avcı Ramadan'da Ege Motosiklet Kulübü ile Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) tarafından gerçekleştirilen su jeti gösterileri ilgiyle izlendi.

ALMOB BAŞKANI MURAT KOŞAR, "BİSİKLET VE MOTOSİKLET KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Bisiklet ve motosiklet kültürünü geliştirmek amacıyla hareket ettiklerini belirten ALMOB Başkanı Murat Koşar, "Bisiklet ve motosikletçi arkadaşlarımızla birlikte bisiklet kültürünü geliştirmek, kaskın, ekipmanın önemini vurgulamak istiyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle çok güzel bir kortej gerçekleştirdik. Destekleriyle yanımızda olan Aliağa Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

ALMOB BAŞKAN YARDIMCISI OSMAN ÖZCAN, "EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Pedalhane Bisiklet Kurucusu ve ALMOB Başkan Yardımcısı Osman Özcan, kortej sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bisiklet ve Motosiklet tutkunları olarak Zafer Bayramı'mızın 99.Yılını coşkuyla kutladık. Günün anlam ve önemine uygun olarak kortejimizi yaptık. Kortejin yapılmasında bizlere destek veren Aliağa Belediyesi'ne, Belediye Başkanımız Serkan Acar'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Emine Erdoğan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Burak Deniz Bülent Ersoy
Spor Muslera Erol Bulut Fatih Terim Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aliağa'da Coşkulu Zafer Bayramı kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 08:59:12. #1.16#

title