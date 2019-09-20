Aliağa'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı

20.09.2019 16:19

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Aliağa Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.



Aliağa Kaymakamlığı tarafından Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı organize edildi. Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Tarih Öğretmeni Akıncı, "Vatan, Türk Milleti için önemli bir kavramdır. Dinimiz İslam da vatan toprağına, hürriyete, birliğe ve beraberliğe büyük önem vermektedir. Milletimiz hep bu değerler uğruna mücadele etmiş vatanı hedef alan saldırılara can siperhane bir şekilde karşı koymuştur. 15 Temmuz da oluşturduğu birlik ve beraberlik ruhuyla aydınlık yarınlara bir sembol, ışıklı bir yol olmuştur. 15 Temmuz, dökülen kanlarıyla, ibretlik hikayeleriyle zulmün kaybettiği milli iradenin kazandığı büyük bir zaferdir" dedi.



"Kahraman halkımızın ve devletimizin kararlı duruşu saldırıyı bertaraf etti"



Gençlerin 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününü daha iyi içselleştirebilmeleri açısından önemli bir programa imza atıldığını ifade eden Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin ise "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bahsettiği, dahili ve harici bedhahlar, ülkemize saldırıda bulundu. Ancak, başta kahraman halkımız olmak üzere, hükümetimizin ve devletimizin kararlı duruşları tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bu saldırıyı da bertaraf ettiler" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi öğrencilerinden Melih Elitez, Orhan Şaik Gökyay'a ait "Bu Vatan Kimin?" adlı şiiri seslendirdi. Program, 15 Temmuz gecesini anlatan sinevizyon gösterimi ile son buldu.



Programa Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA