Aliağa Belediyesi'nden Manavgat'taki köylülere destek

Aliağa Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından dolayı hayvanları telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve yeniden bir hayat kurmalarına destek olmak amacıyla bölgeye 60 koyun, 60 keçi ve 15 düve gönderdi.

Aliağa Belediyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destek Birimi tarafından Aliağa ve çevre köylerden Veteriner Hekim gözetiminde temin edilen ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilen 135 küçükbaş ve büyükbaş hayvanı yangında hayvanları telef olan köylülere dağıtılmak üzere, canlı hayvan nakletmeye uygun TIR ile Manavgat'a gönderdi.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN ACISINA BİR NEBZE DE OLSA DERMAN OLMAK İSTEDİK"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatları doğrultusunda yangından büyük zarar gören Manavgat bölgesindeki köylülere destek amacıyla çalışma başlattıklarını kaydeden Aliağa Belediyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destek Birimi Sorumlusu Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir, "Manavgat'ta çiftçimizin en önemli geçim kaynaklarından olan hayvanları yangından zarar görerek telef oldu. Başkanımız Serkan Acar'ın talimatlarıyla üreticilerimizin zararlarını telafi edip yeniden üretime başlamaları amacıyla Aliağa ve civar köylerden edindiğimiz 60 koyun, 60 keçi ve 15 düveyi Manavgat bölgesine gönderdik. Belediye Veteriner Hekimimiz gözetiminde sağlık kontrolleri yapılan toplam 135 küçük ve büyükbaş hayvanı canlı hayvan nakil aracıyla Aliağa'dan Manavgat'a uğurladık" dedi.

BAŞKAN SERKAN ACAR; YANGIN VE SEL FELAKETLERİNDE BÜYÜK ACILAR YAŞADIK. AMA MİLLETÇE BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE, SABIRLA, SAĞDUYUYLA BU ZOR GÜNLERİ DE AŞACAĞIZ.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptığı açıklamada, son haftalarda Antalya ve Muğla illerinde yaşanan yangınlar, ardından Karadeniz bölgesindeki sel felaketiyle büyük acılar yaşandığını belirterek, "Yangın bölgelerinde ormanlarımızı, tabiat varlıklarımızı kaybettik. Vatandaşlarımızdan yaşamını yitirenler oldu. Yangın bölgesindeki köylülerimizin hayvanları telef oldu. Büyük acılar yaşadık. Ama Milletçe birlik beraberlik içinde, sabırla, sağduyuyla, dayanışmayla bu zor günleri de aşacağız. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yangın bölgesinde yaraların hızla sarılması çağrısıyla yangında hayvanları telef olan köylülerimizin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla küçük ve büyükbaş hayvan destek projesini gerçekleştirdik. Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim böyle felaketleri bir daha göstermesin inşallah" dedi.

Kaynak: Bültenler