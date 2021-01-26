Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'den sevindiren haber. 2020 eylül ayında geçirdiği rahatsızlık sonrası ekranlara bir süre veda eden Ali Sürmeli, bugün son oynadığı dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ekranlara döndü. Peki Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

Ali Sürmeli, 22 Eylül 2020 günü beyin kanaması geçirdi. Evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Sürmeli, gün itibariyle yeniden diziye döndü...

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli (d. 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl), Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Ali Sürmeli aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeni ile Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Daha sonra Çarpışma adlı dizide Cansız rolü ile ekran karşısına geçti.Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

Antigone : Sofokles - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Ayak Takımı Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002

Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000

Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996

IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Palyaçolar : Salih Kalyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 1987

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985

Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Akvaryum (oyun) : Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986

Mustafa (oyun) : Orhan Asena - Adana Devlet Tiyatrosu - 1985

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985

Kurban : Güngör Dilmen : Adan Devlet Tiyatrosu

Akvaryum : Adana Devlet Tiyatrosu

Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu

Galile Galileo : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983

Yönettiği tiyatro oyunları

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İzmit Lehir Tiyatrosu - 2009

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2005

Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000

Filmografisi

Mucize 2: Aşk : Mahsun Kırmızıgül - 2019

Hep Yek 3 : Özgür Bakar - 2019

Vezir Parmağı : Mahsun Kırmızıgül - 2017

Babaların Babası : Raşit Çelikezer - 2016

Mucize : Mahsun Kırmızıgül - 2014

Açlığa Doymak : Zübeyr Şaşmaz - 2012

Birses Böler Geceyi : Ersan Arsever - 2012

New York'ta Beş Minare : Mahsun Kırmızıgül - 2010

Takiye:Allah Yolunda : Ben Verbong - 2010

Kolpaçino : Atıl İnaç - 2009

Güneşi Gördüm : Mahsun Kırmızıgül - 2009

Girdap : Talip Karamahmutoğlu - 2008

Hoşçakal Güzin : Cem Görgeç - 2008

Fırtına : Kazım Öz - 2007

Beyaz Melek : Mahsun Kırmızıgül - 2007

Eve Giden Yol : Semir Arslanyürek - 2006

Umut Adası : Erhan Dursun - 2006

Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006

Şellale : Semir Arslanyürek - 2001

Son : Levent Kırca - 2001

Filler ve Çimen : Reis Çelik - 2000

Kaçıklık Diploması : Tunö Başaran - 1998

Karışık Pizza : Umur Turagay - 1998

Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996

Düş, Gerçek, Bir de Sinema : Tülay Eratalay - 1995

Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995

Babam Askerde : Handan İpekci - 1994

Hoş Memo : Ümit Volkan - 1993

Mavi Sürgün : Erden Kıral - 1993

Gece Dansı Tutsakları : Mahinur Ergun - 1988

Dönüş : Faruk Turgut - 1988

Beyaz Ölüm : Halit Refiğ - 1983

Rol aldığı bazı dizi filmler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020) Kimsesiz Doğan

Çukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)

Çarpışma (2019) Zarif/Cansız

Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz

Kurt Kanunu (2012) Derviş Kahya

Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu

Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe

Kuzey Rüzgarı (2007) Arıza

Senin Uğruna (2007)

Aşka Sürgün (2006) Adalı

Yağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri Karuzo

Kin ve Gül (2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Kasabanın İncisi (2003)

Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan Süleyman

Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan

Kurtuluş (1996)

Ödülleri