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Ali Sunal yeni yaşını ailesiyle kutladı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ali Sunal yeni yaşını ailesiyle kutladı

Güldür Güldür Show programıyla izleyiciyle buluşan Ali Sunal bugün 44. yaşına bastı.

Güldür Güldür Show programıyla izleyiciyle buluşan Ali Sunal bugün 44. yaşına bastı. 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu doğum günü pastasını da ailesiyle kesti.

Mutlu aile o anları sevenleriyle paylaştı. Ali Sunal gönderisine, "13.15'te ben doğdum bugün. (22 Eylül ) Yaşadığım bunca yılın bana doğum günü hediyesi işte bu fotoğrafta... Artık her yaş başka heyecanlar bekliyor beni. Allah'ıma şükürler olsun" mesajını yazarken eşi Nazlı Kurbanzade, 'Canım Ali iyi ki doğdun. 4 kişilik ailemiz, huzurumuz, sağlığımız, heyecanımız, mutluluğumuz daim olsun, hep birlikte olsun. Seni çok seviyoruz' notunu düştü.

Ali Sunal'ın yeni yaşını annesi Gül Sunal ve kardeşi Ezo Sunal da unutmadı. Oğlu ve torunun fotoğrafını paylaşan Gül Sunal duygularını şu sözlerle dile getirdi;

Ezo Sunal da abisiyle fotoğraflarını paylaşıp; "Seni çok seviyorum Ali(abi), seni de çok seviyorum Ali (baba), seni de çok seviyorum Ali (dayı)… Bütün Ali'lere yetecek kadar büyük kalbin, sevginle bizi hep sarmalıyorsun… ailen olduğumuz için çok şanslıyız, iyi ki doğdun" sözleriyle doğum gününü kutladı.

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