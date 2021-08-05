ALİ RIZA EFENDİ CADDESİ'NDE ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI
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ALİ RIZA EFENDİ CADDESİ'NDE ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI

ALİ RIZA EFENDİ CADDESİ'NDE ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI
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Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde imar planlarına uygun olarak yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde imar planlarına uygun olarak yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ali Rıza Efendi Caddesi'nde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri sıcak asfalt serimi işlemine başladı.

Kentin önemli bağlantı noktalarından biri olan Ali Rıza Efendi Caddesi'nde genişletme çalışmaları tamamlandı. İmar planına uygun olarak genişleyen ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan caddede Mehmet Ali Yasin İlkokulu'nun istinat duvarı çalışmaları ve bölgede ihtiyaç olan alt yapı çalışmalarını gerçekleştirildi. Gelecek yıllarda alt yapı ile ilgili sorun yaşanmaması için ESKİ ekipleri, bölgede yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını kısa sürede tamamlamıştı. Doğalgaz, internet gibi alt yapı kurumlarının çalışmalarının tamamlanmasıyla ekipler, caddede sıcak asfalt çalışmasına başladı. Üst yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Ali Rıza Efendi Caddesi geniş yolları ve kaldırımları ile modern bir görüntüye kavuşacak.

Kaynak: Habermetre

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