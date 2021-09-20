Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor - Haberler
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Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor

AA / Sedat Gök - Haberler | Sağlık
Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor

Bursa'da şehrin merkezindeki 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor.

Bursa'da şehrin merkezindeki 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Acemler'deki hastane inşaatında yüklenici firma yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Milletvekili Esgin, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 188 erişkin yoğun bakım yatağı, 43 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 231 poliklinik ve 32 ameliyathaneye sahip olacak tesisle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaat sürecimiz tam gaz devam ediyor. İnşaatın her aşamasını yakından takip ediyoruz. 15 Kasım itibarıyla kaba inşaat tamamlanacak. Bütün amacımız inşaatın bir an önce tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmasıdır. Hedefimiz, Memleket Hastanesi ve Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ni 2 yıl içinde Bursa'mıza kazandırmaktır.

Bursa Şehir Hastanesi'nin Kovid-19 döneminde ne kadar önemli olduğunu gördük. Kestel ve Gürsu gibi ilçelerimiz de dahil olmak üzere tüm ilçelerimizde hastaneler tamamlandı. İlçelerimizin hiçbirinde hastane eksikliği konusunda bir sorun kalmadı. Bursa Devlet yani Memleket Hastanesi ve Ali Osman Devlet Hastanesi, Bursa'da yapmış olduğumuz şu an itibarıyla kamu sağlık yatırımlarının son halkası. İnşallah Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ile bunları da 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Dr. Yavuzyılmaz ise hastaneyi belirlenen tarihten daha önce bitirip vatandaşın hizmetine sunmak için gayretlerinin sürdüğünü bildirdi.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin 1315 yatak sayısı ile bölgedeki ve ilin merkezindeki sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacağını aktaran Yavuzyılmaz, "Vatandaşlarımıza daha nitelikli ve Sağlık Bakanlığımızın standartları doğrultusunda hizmet verilmesi için gayret edeceğimiz bir hastanemiz olacak." ifadesini kullandı.???????

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor

AA / Sedat Gök - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor - Haberler
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