Ali Kocatepe katarakt ameliyatı oldu

Ameliyat sonrası kontrol için gittiği doktoruyla birlikte fotoğraf paylaşan Kocatepe, altına şu paylaşımı yaptı: "İki gözümden katarakt ameliyatı oldum. Operatör doktor Pervin Uygur'a teşekkürlerimle. Kataraktınız varsa ihmal etmeyin.