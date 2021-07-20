Ali Kocatepe katarakt ameliyatı oldu
Ameliyat sonrası kontrol için gittiği doktoruyla birlikte fotoğraf paylaşan Kocatepe, altına şu paylaşımı yaptı: "İki gözümden katarakt ameliyatı oldum. Operatör doktor Pervin Uygur'a teşekkürlerimle. Kataraktınız varsa ihmal etmeyin.
Ameliyat sonrası kontrol için gittiği doktoruyla birlikte fotoğraf paylaşan Kocatepe, altına şu paylaşımı yaptı:
"İki gözümden katarakt ameliyatı oldum. Operatör doktor Pervin Uygur'a teşekkürlerimle. Kataraktınız varsa ihmal etmeyin. Dünya kataraktsız daha güzel görünüyor." Ali Kocatepe'ye takipçilerinden çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.
Kaynak: Hürriyet