Ali İpin kimdir? Ali İpin kaç yaşında, nereli? Ali İpin biyografisi!

Türk tiyatro oyuncusu. 1975 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 1978 yılında mezun olan Ali İpin, 1981'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Conservatoire de Genéve'nin drama bölümüne misafir öğrenci olarak eğitim kariyerine devam etti. Peki, Ali İpin kimdir? Ali İpin kaç yaşında, nereli? Ali İpin mesleği nedir? Ali İpin hayatı ve biyografisi nedir?

Türk tiyatro oyuncusu. 1975 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 1978 yılında mezun olan Ali İpin, 1981'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Conservatoire de Genéve'nin drama bölümüne misafir öğrenci olarak eğitim kariyerine devam etti. Peki, Ali İpin kimdir? Ali İpin kaç yaşında, nereli? Ali İpin mesleği nedir? Ali İpin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALİ İPİN KİMDİR?

Ali İpin (d. 21 Aralık 1955, Ankara), Türk tiyatro oyuncusu. 1975 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 1978 yılında mezun olan Ali İpin, 1981'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Conservatoire de Genéve'nin drama bölümüne misafir öğrenci olarak eğitim kariyerine devam etti.

1982 yılında Türkiye'ye dönerek tekrar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne giren Ali İpin, 1985 yılında altı ay süre ile Cenevre'ye gönderildi. Bu süre içinde La Cour des Miracles tiyatrosunda reji asistanlığı yapan sanatçı Devlet Tiyatrosu bünyesinde kırkın üzerinde oyunda rol alıp, 6 oyunda da yardımcı yönetmen olarak görev aldı.

Yönettiği tiyatro oyunları;

• Harputta Bir Amerikalı : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

• Bir Kuşluk Vakti : Raşit Çelikezer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004

Rol aldığı tiyatro oyunları;

• Bayrak - Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2017

• Yağmur Durduğunda : Andrew Bovell - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012

• Lozan : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

• Ne Dersiniz Azizim : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008

• Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002

• Vahşi Batı : Sam Shepard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

• Tahta Çanaklar : Edmund Morris - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

• Romulus Büyük Romulus : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

• Tütüncü Dükkanı : José Luis Alonso de Santos - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

• Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

• Ana (oyun) : Karel Çapek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

• Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

• Ne Güzel Bir Gün : Micnel De Gehllderode - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

• İyi : Cecil Philip Taylor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

• Çocuğum : Margeret Mayo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

• Bir Kadın Bir Erkek Vardı : Ferdi Merter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

• Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

• Galilei'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

• Yunus Diye Göründüm : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

• Beyaz Geceler : Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

• Ebedi Koca : Fyodor Dostoyevski\Victor Haïm - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

• Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun : Alan Aycborn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

• Soytarılar Okulu : Friedrich Karl Waechter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

• Hırçın kız : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

• Mine (oyun) : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

• Altın Göl : Ernest Thompson - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

• Yine Başladılar Şarkılarına : Max Firsch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

• Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

• O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

• Tartuffe : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

• V.Frank : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

• Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

• Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Dizi ve filmleri;

• Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2021 - Rıdvan Karadağ (Radovan Karaviç)

• Seni Çok Bekledim - 2021 - Rıza

• Eltilerin Savaşı - 2020 - Hamdullah Altundağ

• Hanım Köylü - 2016 - Fikri Sabit

• Hatırla Gönül - 2015 - Kürşat Büyükşahin

• Güzel Köylü - 2014 - Yusuf Yaşabasmaz

• Umut Yolcuları - 2010

• Aşk Bir Hayal- 2010 - Baran ağa

• Münferit - 2007 - Şef

• Fırtınalı Aşk - 2007 - Ekrem Tekinsoy

• İstiklal: Söğütlü Hacer Ana - 2007

• Tatlı Bela Fadime - 2007 - Hulusi

• Korkusuzlar - 2007

• Kuzey Rüzgarı - 2007 - Cahit Hakman

• Sırça Köşk - 2006 - Üstün Sözeri

• Cemile - 2006 - Mümtaz

• Yaprak Dökümü - 2006 - 1. sezon - Fahrettin

• Kaleiçi - 2005 - Soner Karaali

• Ömer Seyfettin: And ve Kaşağı - 2005 - Dadaruh

• The Net 2.0 - 2005

• Kurtlar Vadisi - 2004-05 - 3. Sezon - Kirve

• Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de - 2004 - Emniyet Genel Müdürü

• Müjgan Bey - 2004 - Fikri

• Aliye - 2004 - Balkan Hoca

• Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003

• Kasabanın İncisi - 2003 - Nihat

• Serseri Aşıklar - 2003

• Sevdim Seni Bir Kere - 2003 - Cengiz Bey

• Baba - 2003

• Alacakaranlık - 2003

• Asmalı Konak - 2002 - Kemal

• Çocuklar Duymasın - 2002

• Ben Bir İnsan - 2002

• Saksıdaki Ağaç - 2001

• Nasıl Evde Kaldım - 2001

• Samyeli - 2000