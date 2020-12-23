Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında, nereli?
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Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında, nereli?

23.12.2020 21:02 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:05
Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında, nereli?

Birçok televizyon kanallarında konuşmaları ile dikkatleri çeken Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında, nereli?

Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Fırat eğitimi ve kitapları hakkındaki bilgiler haberimizde bulunmaktadır.

ALİ HAYDAR FIRAT KİMDİR?

1979 yılında Muş'ta doğdu. İlkokulu Malatya İnönü İlköğretim Okulu'nda, orta okulu Muş Onpınar Ortaokulu'nda, liseyi Ankara Tuzluçayır Lisesi'nde tamamladı. Bir sene İngilizce hazırlık gördükten sonra 1997–2001 yıllarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapan Fırat, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. Fırat, evi bir çocuk babası.

ALİ HAYDAR FIRAT KİTAPLARI VE EĞİTİMİ!

CHP ve AKP ekseninde Türkiye'nin siyaseti gibi kitapları bulunan Fırat,Ankara Üniversitesi (1997–2001), Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Tuzluçayır Anadolu Lisesi, İnönü İlkokulu'nda eğitim gördü.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 21:05:36. #1.14#
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