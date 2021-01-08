Ali Ercoşkun kimdir? Ali Ercoşkun nerelidir, kaç yaşındadır? Ali Ercoşkun hayatı ve biyografisi!

Türk siyasetçi Ali Ercoşkun, sosyal medyada ve internette araştırılmaktadır. Ali Ercoşkun kimdir? Ali Ercoşkun nerelidir, kaç yaşındadır? sorularının cevabını yazımızda bulabilirsiniz. İşte, Ali Ercoşkun hayatı ve biyografisi!

26. Dönem Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun hakkındaki tüm bilgileri yazımızdan bulabilirsiniz.

ALİ ERCOŞKUN KİMDİR?

Ali Ercoşkun, 19 Haziran1971'de Karabük'te doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Bolu'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü okumuş ve sonrasında Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümlerinden mezun olmuştur. Baba adı Hilmi, anne adı Raziye'dir.

1989 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Milli Gençlik Vakfı kurucu üyesi olan Ali Ercoşkun, bir dönem de okul başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) kurucu üyesidir.

Ali Ercoşkun, 1992 yılında Refah Partisi Bolu İl Yönetim Kurulu üyesi oldu ve Refah Partisi kapanıncaya kadar halkla ilişkilerden sorumlu Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevini gerçekleştirdi.

2001 senesinde AK Parti Bolu İl Teşkilatının kurucuları arasında yer alan Ali Ercoşkun, 2002-2003 seneleri arasında Bolu Merkez İlçe Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Bolu İl Başkanlığı görevine geldi. Haziran 2011 seçimlerinde 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi ve o günden beri AK Parti Bolu Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'de AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sözcülüğü, Dışişleri Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüten Ali Ercoşkun, Bilişim ve İnternet Meclis Araştırma Komisyonu Üyeliği ve Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonlarında da yer aldı.İyi düzeyde İngilizce bilen Ali Ercoşkun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olarak görevlendirildi. Mart 2012'de Ürdün'de yapılan, Asamble Genel Kurulunda Ekonomik Komite Başkanı ve Başkanlık Divanı Üyesi seçilmiş olup, halen bu görevi devam etmekte. Ali Ercoşkun, Bilişim sektöründe ilk 500 firma arasında yer alan Ercoşkun Bilgisayar Ltd. Şti'nin kurucusu ve yöneticisidir.

Ali Ercoşkun, İlim Yayma Cemiyeti üyeliği ve 2. başkanlığı, Mimar Sinan Vakfı Bolu Şubesi kuruculuğu ve başkanlığı, İHH Bolu faaliyetleri koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 1997 senesinden buyana MÜSİAD üyeliği devam etmektedir.

Ali Ercoşkun, evli ve iki çocuk babasıdır.