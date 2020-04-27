Ali Erbaş kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş nereli, kaç yaşında?
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Ali Erbaş kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş nereli, kaç yaşında?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hayatı merak ediliyor. 1961 yılında Ordu'da doğdu ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gördü. Camilerdeki görevinin ardından yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında?

Ali Erbaş kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş nereli, kaç yaşında?
27.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:09

Ali Erbaş, Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde araştırmalar yaptı. 2017 yılında Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Eylül 2017 tarihinde ise Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirildi. Sakarya Üniversitesi'nde Senato Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulundu. Ali Erbaş hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Erbaş, 1961 yılında Ordu'nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1987'de Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını bitirdi.

PARİS'TE ARAŞTIRMALAR YÜRÜTTÜ

Prof. Dr. Ali Erbaş, 1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Master ve Doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna devam etti. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Paris'te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde Dinler Tarihi ve Din Bilimleri alanında araştırmalar yürüttü. Ardından 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren bir yıl boyunca Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yaptı.

Ali Erbaş kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş nereli, kaç yaşında?

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELİĞİ YAPTI

Erbaş, 1997-1998 öğretim yılında Türkiye'ye döndü ve Kasım 1998'de Doçent, Ocak 2004'de Profesör oldu. 1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 1997-2002 yılları arasında 5 yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürüttü. 2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi'nde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında ise aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Ali Erbaş, 08 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi. 17.09.2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı.

12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu çeşitli sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir. Erbaş evli ve 4 çocuk babasıdır.

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