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Ali Efe Güneş tutuklandı mı? Ali Efe Güneş cinsel istismar suçlaması nedir?

Ali Efe Güneş tutuklandı mı? Ali Efe Güneş cinsel istismar suçlaması nedir?
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Ali Efe Güneş kimdir sorusu, sosyal medyada gündem olan ciddi iddialar sonrası kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Artistik buz pateni sporcusu olarak tanınan Ali Efe Güneş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Peki, Ali Efe Güneş kaç yaşında, nereli ve neden gözaltı kararı verildi?

Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında başlatılan soruşturma, reşit olmayan kız çocuklarına sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiaları üzerine açıldı. Ali Efe Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular ise sporcu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ali Efe Güneş tutuklandı mı?

ALİ EFE GÜNEŞ TUTUKLANDI MI?

Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 20 yaşında olan Güneş, Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil eden genç bir artistik buz pateni sporcusudur. Bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışan Güneş, bugüne kadar önemli başarılara imza atmıştır.

2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da dereceler elde eden Ali Efe Güneş, 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda da Genç Erkekler kategorisinde birincilik kazanarak adından söz ettirmiştir. Spor dünyasında umut vaat eden bir isim olarak anılan Güneş, aynı zamanda sosyal medyada da oldukça aktif bir profildir.

Ali Efe Güneş tutuklandı mı? Ali Efe Güneş cinsel istismar suçlaması nedir?

ALİ EFE GÜNEŞ İSTİSMAR SUÇLAMASI NEDİR?

TikTok platformunda 2 milyona yakın takipçiye sahip olan sporcu, genç yaş kitlesi üzerinde yüksek etkiye sahiptir. Ancak son gelişmelerle birlikte bu durum tamamen farklı bir boyuta taşınmıştır.

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