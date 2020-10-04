Ali Babacan sahaya çıkıyor! İlk durak ana ocağı

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hepimizin Devası", "Biz hazırız" sloganları eşliğinde il kongreleri ile sahaya çıkıyor. İlk olarak annesinin memleketi DEVA Partisi Çorum İl Başkanlığı Kongresi'ne katılacak olan Babacan daha sonra Diyarbakır ve Erzurum'a gidecek.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) teşkilatlanma çalışmalarında kongre sürecine girdi. Örgütlenme çalışmalarını pandemi kısıtlamaları altında yürütmek zorunda kalan yeni parti şimdi de tedbirlere uyarak il kongrelerini planlamaya başladı. İl kongreleri partinin genel başkanı Ali Babacan'ın da ilk kez sahaya çıktığı programlar olacak.

Partinin ilk il kongresi Ardahan'da yapıldı. Ancak Kovid-19 tedavisi nedeniyle karantinada bulunan Babacan bu kongreye katılamadı. Babacan'ın katılacağı ilk kongre DEVA Partisi'nin Çorum İl Başkanlığı Kongresi olacak. Aynı zamanda annesinin memleketi olan Çorum'daki bir otelde yarın gerçekleştirilecek kongrede konuşma yapacak olan Babacan'ın daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunması bekleniyor.

BABACAN 10 EKİM'DE DİYARBAKIR'DA OLACAK

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, "Hepimizin Devası", "Biz hazırız" sloganları ile yapılan il kongre süreçlerinde Babacan'ın ikinci adresi 10 Ekim'de yapılacak Diyarbakır İl Kongresi olacak. Babacan Diyarbakır'da da kongre konuşmasından sonra esnaf ziyareti yapacak, ayrıca çeşitli meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelecek.

DEVA'nın Diyarbakır İl Başkanlığı Kongresi'nin ardından 11 Ekim'de Batman ve Bitlis, 17 Ekim'de Erzurum kongreleri yapılacak. Babacan'ın bu kongrelere de katılması planlanıyor.

BÜYÜK KONGRE İÇİN HEDEF ARALIK BAŞI

DEVA Partisi'nin ekim ayı içinde seçime girme yeterliliği elde etmek için Siyasi Partiler Yasası'na göre, "İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongresini yapmış olması" gerekiyor. Ekim ayı içinde yapılacak kongreler ile bu şartın yerine getirilmesi hedefleniyor. Büyük kongrenin ise aralık ayı başında yapılması planlanıyor.

ÜYELİK KAMPANYASI KONGRE SONRASINA BIRAKILDI



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre kuruluşunun üzerinden yaklaşık 7 ay geçen DEVA Partisi'nin üye sayısı yaklaşık 5 bin oldu. Parti yetkilileri pandemi koşulları altında yapılan kongre süreci nedeniyle üyelik başvurularını geciktirdiklerine, kongrelerin ardından bir kampanya yapılacağına dikkat çekiyor.

PARTİYE İLGİ ARALIK-OCAK AYI ANKETLERİNDE GÖRÜLEBİLİR

Yıl bitmeden kongrelerini tamamlayarak erken bir seçime hazır hale gelmek istediklerini belirten DEVA yöneticileri, oy oranlarıyla ilgili soruya ise "Bunun için erken" yanıtını veriyor. Partilerine 'muazzam bir ilgi olduğunu' söyleyen kaynaklar, bu ilginin en sağlıklı ölçümünün de teşkilatlanma sürecinin tamamlanacağı aralık-ocak aylarından sonra yapılacak anketler ile ortaya çıkmaya başlayacağını söylüyor.