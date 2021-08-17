Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
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Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Her yaptığıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yeni şarkısı Sır'ın klip çekimi için İstanbul'un simgesi olan Kız Kulesi'ne çıktı. Her anını takipçileriyle paylaşan Tilki, Kız Kulesi'ni çatısına çıktığı anların görüntüsünü de yayınladı.

Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürüyen Aleyna Tilki, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarından dolayı yeni şarkısı Sır'ın klibinin yayın tarihi ertelemişti. 20 Ağustos'ta klibinin yayınlanacağını açıklayan Tilki, çekimlerden kareleri de Instagram hesabından paylaştı.

KIZ KULESİ'NİN ÇATISINA ÇIKTI

Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Aleyna Tilki, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından İstanbul'un tarihi yapılarından olan Kız Kulesi'nde çekilen klibinin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Çekimler için Kız Kulesi'nin çatısına çıkan genç şarkıcıya çekim ekibinden görevliler yardımcı oldu.

"KARİYERİMİN EN DEĞERLİ İŞLERİNDEN BİRİ OLDU"

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma da "Büyük tarihi değerimiz Kız Kulesi'nin çatısında, dünyaca ünlü prodüktör Diplo ile yaptığım Türkçe bir şarkıya klip çektik. Klip 20 Ağustos Cuma günü yani üç gün sonra yayında olacak. Kariyerimin en değerli işlerinden birisi Sır. Kalbimi açtım, koydum ortaya ve sonra bir baktım her istediğim olmuş. Çok şükür çok teşekkür emeği geçen herkese" notunu ekledi.

Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı

YANGINDA VEFAT EDEN ŞAHİN AKDEMİR İÇİN ORMAN YAPTIRACAK

Türkiye'nin pek çok il ve ilçesinde çıkan yangınlara kayıtsız kalmayan Aleyna Tilki, bir süredir merakla beklenen Sır şarkısının klibinin yayın tarihini ertelemişti. Tilki, yangın söndürme ekibine yardımcı olurken yaşamını yitiren Şahin Akdemir için de Hatıra Ormanı yaptıracağını açıklamıştı.

Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibi için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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