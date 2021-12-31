Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı

Küçük yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, dün akşam sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı. Tilki'nin takıntılı bir hayranı, genç şarkıcının konserde olduğu sırada evinin kapısına dayandı.

"KAPIMA PUSU KURMUŞ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saplantılı hayranının evine girmeye çalıştığını söyleyen Tilki, "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde 'takıntılı hayran' kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur. Kapıma bizzat pusu kurmuştur. En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı" dedi.

Yaşadığı olaydan dolayı büyük korku yaşayan Aleyna Tilki, saplantılı hayranından şikayetçi oldu.

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