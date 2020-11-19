Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki koronavirüs mü oldu? Aleyna Tilki'nin sağlık durumu nasıl?

Yetenek Sizsiniz'de boy gösterdikten sonra 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile çıkış yapan Aleyna Tilki, her yaptığı ile konuşulmaya devam ediyor. Peki, Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki korona mı oldu, sağlık durumu nasıl?

2014 yılında henüz 14 yaşında iken, ilk kez 'Yetenek Sizsiniz' de kendisini geniş kitlelere tanıtan Aleyna Tilki, 16 yaşında Emrah Karaduman ile birlikte çıkardığı 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi.

Ancak Aleyna Tilki'ye ait detaylar sadece bu 2 seneden ibaret değil. 2 yaşında annesinin yaptığı keşif, 3 yaşında dünya starlarını taklit etmesi, 8 yaşındaki hayatını değiştiren olay ve çok daha fazlası onu günümüze taşıdı.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, İstanbul Maltepe'de yaşıyor. Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Sonrasında bir kolejde eğitimine devam etse de yurt dışında okumaya karar verdi. Aslen Konya doğumludur. Annesi Trabzon Of'lu, babası ise Rus göçmenidir.

YETENEK SİZSİNİZ'DE DEFALARCA REDDEDİLDİ

Eleme sürecinin çok çetin geçtiğini söyleyen Tilki, defalarca reddedildiğini açıkladı. "En sonunda ayağıma geldiler, televizyona çık Aleyna dediler" şeklinde sürecin nasıl işlediğini anlattı.

MURAT BOZ HAYRAN KALDI: TÜRKİYE ONUNLA TANIŞTI

14 yaşında iken Yetenek Sizsiniz'e çıktığında, ilk olarak 'Gesi Bağları' performansı ile tanındı. Murat Boz'un yaptığı değerlendirmede kendisine has bir tarzı olduğunu belirtirken, radyoda duyduğu takdirde 'bu Aleyna diyebileceğim bir sese sahip' ifadelerini kullandı. Özgü Namal, Eser Yerenler ve Acun Ilıcalı'nın da olduğu jüriden tam 4 'evet' oyu aldı.

2.tur performansında tekrardan jüri karşısına çıkan Aleyna, bu sefer 'Eledim Eledim' şarkısını söyledi. Seyircinin yaptığı oylama ile %85'lik olumlu oy alarak bu turu da geçmeyi başardı. Eser Yerenler, bu turdaki performansı için performansına bayıldığını, ancak müzik grubunun performansının onun sesini 'kaybettirdiğini' söyledi. Özgü Namal ise sesini çok beğendiğini ve 'evrensel' bulduğunu söyledi.

YETENEK SİZSİNİZ NASIL SONUÇLANDI?

Aleyna Tilki, Yetenek Sizsiniz'in 3.tur yani yarı final performansında 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık' şarkısını söyledi. Bu turda %70 olumlu oy aldı. Ancak Yetenek Sizsiniz 2015'in kazananı Yusuf Karaca oldu.

2 SENENİN ARDINDAN: 'CEVAPSIZ ÇINLAMA' İLE ORTALIĞI SALLADI

Besteci Emrah Karaduman ile birlikte çıkardığı bir dijital single olan 'Cevapsız Çınlama', youtube'da 100 milyon izlenme sayısına ulaşırken, dünya sırlamasında 21. oldu.

Aleyna Tilk, şarkı ile ilgili olarak, "Emrah Karaduman ile yaptığımız proje dünya listesinde 21.sırada. Emrah Karaduman'ın desteği ile birlikte hızlı bir şekilde yükseldim. Ellerimi arkaya koyup 'oh tamam' diyemiyorum. Besteler yapmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

EMRAH KARADUMAN VE ALEYNA TİLKİ: İLİŞKİLERİ NEDİR?

Emrah Karaduman'ın desteklerini her fırsatta belirten Aleyna, onunla ilk olarak Yetenek Sizsiniz'de tanıştı. Pek çok ünlüye beste yapan Emrah Karaduman, Aleyna'nın hem güzelliği hem de sesinden etkilendiğini belirtiyor.

Emrah, Aleyna'ya o dönem 'Toz Duman' albüm projesine davet ettiğini ancak zamanların uyuşmadığını açıkladı. İlerleyen yıllarda, yazdığı şarkısına solist aradığını belirten Karaduman, teklifi Aleyna'ya yaptığında kabul ettiğini ve beraber çalışmaya başladıklarını söyledi.

Aleyna Tilki, Yetenek Sizsiniz'den sonra kendisine talep olduğunu fakat onu en çok heyecanlandıran projenin Emrah Karaduman'dan geldiğini ifade etti.

MÜZİĞE NASIL BAŞLADI?

Annesinin ve babasının hep şarkı söylemesini desteklediğini belirten Aleyna Tilki, 2 yaşından beri şarkı söylediğini ve bu keşifi tabii ki annesinin yaptığını belirtiyor. Hayatında kesin olarak müzik kariyerinde ilerleme kararını nasıl aldığını ise şöyle anlatıyor:

"3 yaşımdayken Shakira'yı, Beyonce'u takip ediyor, kendimi dünya starı sanıyordum. Ancak yine de 8 yaşına kadar psikolog olmak istiyordum. 8 yaşıma kadar dünya starı olabilirim demiyordum. 8 yaşında katıldığım bir kanalda şarkı söyleyince, benden yaşlarca büyük insanlar ayağa kalkıp beni alkışladılar. İşte o an artık dünya starı olmak istiyordum"

İNGİLİZCE ŞARKILARI NASIL KUSURSUZ SÖYLÜYOR?

Babasının Rus göçmeni olması sebebiyle yabancı dillere yatkınlığı olduğunu vurgulayan Tilki, annesinin de küçük yaşlarda ona idol olarak Shakira, Beyonce gibi şarkıları göstermesiyle yabancı pop'a yatkınlık kazandığını ifade etti. "Türk Pop müziğini çok bilmiyordum. Türkçe şarkıların enerjisini hissedemiyordum. Emrah Karaduman ile tanışmam bunu değiştirdi" diyerek konuya açıklık getirdi.

MADDİ GELİRİ NEDİR?

"Annen, baban seni maddi çıkarlar nedeniyle mi sahneye çıkarıyor?" sorusuna Aleyna Tilki şu cevabı verdi: "Maddi olarak gelirim yok şu evrede. Bunu değil kariyeri planlıyoruz. Kariyerimiz oluştuğu zaman maddi gelirim olacak. Şu anda kendi kariyerimi oluşturmak istiyorum."

ANNESİ BABASI ÖNCE 'OKUL' DEDİ

Anne ve babasının her an onu desteklediğini belirten Aleyna Tilki, ilk şarkıcı olmak istediğini söylediğinde 'önce okul' dediklerini belirtti. "Okul aksamadığı sürece müsaade var" dedi. Okul yaşamını ise sevdiğini şu sözlerle ifade etti: "Okullu olmak güzel çünkü kendi yaşıtlarımla buluşabileceğim tek yer okul. Dışardaki çevrem benden çok daha büyük yaştakiler."

ÜNİVERSİTE OKUYACAK MI? NE OLMAK İSTİYOR?

Aleyna Tilki, hızlı yükselişinin ardından eğitim hayatına devam edip etmeyeceği konusunda çok kesin bir cevap veriyor. "Psikoloji okumak istiyorum." diyen Tilki, konservatuara gitmek istemediğini belirtiyor. Psikolojiye de müzik kadar tutkulu olduğunu ifade ederek, psikoloji mi yoksa müzik mi sorusuna işe şöyle yanıtladı: "Psikoloji, kitap yazmak da benim için başlı başına sanat. Kitap yazmak sanatsal geliyor. Bunu müziğimle destekliyorum. Müziğimi de kitaplarımla desteklemek istiyorum. Kliniğimde müziği kullanacağım. "

EKİP ARKADAŞLARINDAN BİRİSİNİ KAYBETTİ

Yetenek Sizsiniz Türkiye 7 Temmuz akşamı yayınlanan bölümünde Aleyna Tilki, ekip arkadaşlarından birini yakın zamanda kaybettiğini ve seslendirdiği şarkıyı hissederek söylediğini açıkladı. Yetenek Sizsiniz Türkiye 7 Temmuz akşamı yayınlanan bölümünde Aleyna Tilki, ekip arkadaşlarından birini yakın zamanda kaybettiğini ve seslendirdiği şarkıyı hissederek söylediğini belirtti. "Ruhu buradaydı, yanımızda şarkı söylüyordu" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK ONU AİLESİNDEN ALACAK MI?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri Aleyna Tilki'nin ailesiyle görüştü. Yetkililer; kanunlara göre ailesinin izni bile olsa reşit olmayan bir çocuğun içkili mekanlarda gece çalışmasının mümkün olamayacağını belirterek, bunun çocuk istismarı suçuna gireceğini vurguladı. Bakanlık yetkilileri; aileye, Tilki'nin barlarda sahneye çıkmasından vazgeçmesi gerektiğini, bunun 'çocuğun yüksek yararı' için önemli olduğunu iletti.

Aleyna Tilki konuyla ilgili olarak, 'Sahneye çıktığım yerlerde avukatlarımız ve menejerim ile konuşarak adım atıyorum. Annem, o yoksa babam her sahneye çıktığım mekanda orada bulunuyor' açıklamalarını yaptı.

SİBEL CAN'DAN ÇAĞRI: YAŞINI BÜYÜTECEK Mİ?

16 yaşında sahneye çıkması medyada geniş yankı uyandırınca, Sibel Can Aleyna'ya 'yaşını büyüt' çağrısı yaptı. Sibel Can, "Aleyna işini çok seviyorsa, yaşını büyütebilir. Onun için belki daha hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Ancak Aleyna yaşını büyütmeyi düşünmediğini söyleyerek, bu tavsiyeye uymayacağını belirtti.

MILEY CYRUS, JUSTIN BIEBER İLE ANILIYOR: YURT DIŞINA GİDECEK Mİ?

Miley Cyrus, Justin Bieber, Selena Gomez gibi sanatçılar ile karşılaştırılan Aleyna Tilki'nin sık sık yurt dışına gideceği ve yeteneğini orada sergileyeceği konuşuluyordu. "Ülkemde olmaktan dolayı çok mutluyum. Yurt dışına gitmek gibi bir düşüncem yok. Ancak eğitim için gidebilirim" diyen Tilki bu spekülasyonları son noktayı koydu.

ALEYNA TİLKİ KORONAVİRÜS MÜ OLDU? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını şu sözlerle açıkladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti.