Aleyna Tilki, itfaiye görevlilerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptıracak
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Aleyna Tilki, itfaiye görevlilerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptıracak

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıcı Aleyna Tilki, bugün vereceği konserin geliriyle Marmaris'te çıkan yangınlarda ekiplere yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hatıra ormanı yaptıracağını açıkladı.

25 yaşındaki Şahin Akdemir, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşıyan, dönüş yolunda kaza yapıp alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki de ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Akdemir için anlamlı bir harekette bulundu.

ŞAHİN AKDEMİR İÇİN HATIRA ORMANI YAPTIRACAK

Ülkenin birçok yerinde başlayan yangınlardan dolayı yeni çıkardığı Sır şarkısının klibini erteleyen Aleyna Tilki, yaşamını yitiren Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptırma kararı aldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, "Yarın akşam gerçekleşecek Turkcell Vadi İstanbul konserimden elde edeceğim geliri çıkan yangına müdahale eden ekiplere su ve ayran taşırken dönüş yolunda kaza geçirerek alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki sevgili Şahin Akdemir adına Hatıra Ormanı kurmak adına bağışlıyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Şahin" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, itfaiye görevlilerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptıracak

21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu anlamlı hareketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tilki için "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yapıldı.

Aleyna Tilki, itfaiye görevlilerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptıracak
Aleyna Tilki, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle 'Sır' şarkısının klibini erteledi
Aleyna Tilki, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle 'Sır' şarkısının klibini erteledi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Aleyna Tilki, itfaiye görevlilerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptıracak - Haberler Magazin
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