Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur
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Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur

23.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:51

Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un şüpheli ölümleriyle ilgili dosyaları kapattığı ileri sürülen Müge Anlı, bugün yayınlanan canlı yayında "Siz benim arkamdayken benim bu konunun peşini bırakmam namussuzluk olur" dedi.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır ve Gülay Uygun konusunu işlemeyi bir süreliğine bıraktığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Anlı ise tepkilerin ardından bugün yayınlanan programında iddialara cevap verdi.

DOSYALARI KAPATTIĞI SÖYLENDİ

Hafta içi her gün canlı yayın yapan Müge Anlı, bir süre önce haziran ayında evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır'ın konusunu işlemeye başladı. Olayın genişlemesi ve farklı konuların eklenmesiyle Çakır olayında baş şüpheli Ümitcan Uygun'un annesinin ölmesinin ardından Anlı'nın "İnsanların acısını yaşamasına müsaade edelim" diyerek konuları bir süre işlememeye karar verdiği ileri sürüldü.

Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur

"OLAYI BIRAKMAM NAMUSSUZLUK OLUR"

Dün yayınlanan programında Aleyna Çakır'ın ailesini konuk almayan Müge Anlı, bugünkü yayınında aileyi stüdyoda ağırladı. "Siz benim arkamda duruyorken benim bu konunun peşini bırakmam namussuzluk olur" diyen Müge Anlı, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Dosyaya girilmesi için birinin gelip 'sizi arayan kim' demesi lazım. Benim böyle bir yetkim yok ki. Ben buraya gelenleri geçireyim daktiloya da tanık diye vereyim."

"BEN DAHA NE YAPAYIM?"

Dün gördüm çok üzüldüm 'Müge Anlı korktu mu, çekindi mi?' diyorlar. Arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum; yapabileceğim ne kaldı? Benim yapabileceğim daha ne kaldı söyleyin yapayım. Bu kadar daha şahit bulamam ki. Herkes konuştu zaten. Kamuoyunda bununla ilgili poliste ve savcıda bir kanaat oluştu bence.

Gecenin 12'sinden sonrası yok, biz yayınladık. Ben adalete güveniyorum. Güvenmek zorundayım başka güvenebileceğim bir mecra yok. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın? Savcı ne karar verir onun kararını ne ben değerlendirebilirim ne siz değerlendirebilirsiniz. "

TWITTER'DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ülkenin gündemine oturan dosyaları kapattığı iddia edilen Müge Anlı, dün Twitter'da trend olmuştu. Binlerce kişinin paylaşım yaptığı Müge Anlı için "Müge abladan da umudumuzu kestik. Twitter yargı mahkemesi, ne olur bu olayı tekrar gündeme getir, kapanmasın defter", "Eğer Müge Anlı, Aleyna Çakır dosyasını kapattı ise bir daha onu kimse izlemesin!" gibi yorumlar yapılmıştı.

Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur

Kaynak: Haberler.com

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Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor
Haber Yorumları (15)
YANINDAYIZ MÜGE: BIRAZ SABIR BUNLARI KORUYAN DA KORUYAMAZ ARTIK
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
DOĞRU R: KADIN HERSEYI CÖZECEK DIYE BISEY YOK. REYTING ALMAK ICIN BU PROGRAMLAR YAPILIYOR BUNU UNUTMAYALIM. POLISIMIZ COĞU OLAYI CÖZMESINE RAGMEN KANDIN KENDINI KAHRAMAN ILAN EDIYOR VE HALK BUNU DESTEKLIYOR. TAMAM IYI GÜZEL DESTEK OLUYORSUN POLISIMIZE AMA SEN SADECE REYTINGE OYNUYORSUN BUDA BIR GERCEK MUGE HANIM. ICIN ICINDE PARA VE ÜNLÜLÜK OLMASA BAKALIM KAC GARIBANA DESTEK OLUYORSUNUZ. SON OLARAKDA UNUTMAYALIM MÜGE ANLIDA SADECE BIR GAZETECI AMA ÇOK UYANIK BIR KADIN ODA BIR GERCEK. GINEDE IZDIVAC IZLEMEKDEN DAHA IYI:)
Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
SACMALİKSİN: Madem polis tüm olayı çözüyor kaç aydır bu olay neden cozulemedi? Ki daha nice olaylar var çözülemeyen evet reyting icin yapılıyor olsa hakkidir devletin çözemedigi devletin koruduğu olaylarla basa çıkıyor tehdit alıyor vs hiç boş yapma ayrıca kahraman değil senden daha insan daha adam bu kadın
Yayından Kaldır
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