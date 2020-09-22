Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağdı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatma kararı almasının ardından Twitter'da tepkiyle karşılaştı. Anlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Olayın peşini bırakmayacağım'' demişti.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır ve Gülay Uygun konusunu işlemeyi bir süreliğine bıraktı. Bu kararından sonra Müge Anlı'ya Twitter'dan tepki yağdı. Geçtiğimiz günlerde "Olayın peşini bırakmayacağım" diyen Anlı'nın bugün yayınlanan programında Çakır'ın anne ve babası konuk olarak alınmadı.

Hafta içi her gün canlı yayın yapan Müge Anlı, bir süre önce haziran ayında evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır'ın konusunu işlemeye başladı. Olayın genişlemesi ve farklı konuların eklenmesiyle Çakır olayında baş şüpheli Ümit Can Uygun'un annesinin ölmesinin ardından Anlı'nın "İnsanların acısını yaşamasına müsaade edelim" diyerek konuları bir süre işlememeye karar verdiği ileri sürüldü.

TWITTER'DAN BİRÇOK TEPKİ MESAJI GELDİ

Dosyaların kapatılması kararının ardından sosyal medya platformu Twitter'dan kullanıcılar birçok tepki mesajı paylaştı.

ADALET BAKANI, MÜGE ANLI'YI ELEŞTİRDİ

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in konuğu olan Abdülhamit Gül, Aleyna Çakır'ın ölümü ve sonrasında Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un annesinin intihar etmesiyle ilgili şu ifadelerini kullandı: "Çok trajik üzücü bir hadise. Soruşturma devam ediyor. Biliyorsunuz gizli bir şekilde devam eder. Yapacağım yorum, soruşturmanın titizlikle yapıldığına inanıyoruz. Soruşturma neticesinde aldığı kararlar ile adalet duygusunu tatmin edeceğine inanıyoruz. Hakim savcının sosyal medyası televizyonu yok. Onlar kararlarıyla konuşuyor. Adliye bir beyaz süttür orada bir leke varsa bunu kimse affetmez.

Haksız yorumlar yapılabilir ama hakim savcı fiile bakar. Böyle önemli bir konuda saygıyla süreci beklemek lazım. Savcı hangi delile ulaştı bilmiyoruz. Bir TV programcısı değildir savcı. Savcı adaleti yerine getirmeye çalışan bir yargı mensubudur. Hakim öyledir. Varsa bir delilin arkadaş yeri adliyedir karakoldur. Gidip adliye ve karakola konuşacaksın. Adaletin tecelli etmesini istiyorsan savcıya kolluğa elindeki delili vereceksin.

"NE SAVCI NE POLİSİM. SADECE İŞİMİ YAPIYORUM"

Gül'ün bu sözlerine cevap veren Müge Anlı ise "Ne savcı, ne hakim, ne de polisim. Sadece gazetecilik yapıyorum. Bunu yaparken de vicdanımın sesini dinliyorum. Programıma katılan mağdurların ne dostu ne de düşmanıyım. 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gazetecinin görevi haberi ortaya çıkarmak için araştırma yapmak, bilgileri toplamak, doğrulatmak ve bu bilgiler ışığında yorumlamaktır. Biz kimsenin ne yanında ne de karşısındayız. Bizim görevimiz iddiaları ortaya koymaktır" demişti.

Kaynak: Haberler.com