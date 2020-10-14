Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı
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Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı

14.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:22

Haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır için yürütülen soruşturmada Çakır'ın yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli eski sevgili Ümitcan Uygun olduğu tespit edildi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Çakır'ın şüpheli ölümü sonrasında polisin tuttuğu ilk tutanakta, apartmanın önünde iki kişi, ikinci tutanakta ise tek kişi olduğu belirtilmişti. Çakır'ın ailesi, çelişkinin giderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Başsavcılığın yaptığı inceleme sonrası hazırlanan raporda, iki rapor arasındaki çelişkinin teknik imkanlar, kamera açısı ve gece olması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği öne sürüldü.

ÜMİT CAN OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre: Savcılık, kameranın uzakta olması, araçtan inen kişi ya da kişilerin karanlıkta kalmaları sebebiyle polis merkezinde görüntüyü izleyerek tutanak tutan görevlilerin yanılmış olabileceğini belirtti. HTS kayıtlarına göre, baş şüpheli yani Ümitcan Uygun'un araçtan inerek, park halindeki kendi aracına binip uzaklaştığı yönündeki tespitin dosya içindeki ifadeler ve baz kayıtlarıyla uyumlu olduğu açıklandı.

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı

ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Ankara'da 4 Haziran'da intihar ettiği iddia edilen ve cansız bedeni sevgilisi tarafından bulunan Aleyna Çakır'ın, eski sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Aleyna Çakır'a eski sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından şiddet uygulandığı anlara ait ses kaydı ortaya çıktı. Çakır'ın komşusunun Müge Anlı'ya gönderdiği kayıtta Çakır'ın "İstemiyorum, yeter artık git" diyerek haykırdığı kaydedildi. Daha önce şiddete maruz kalan ve ölümle tehdit edilen Çakır, bu olaydan sonra 17 Nisan'da Ümit Can Uygun ve arkadaşı Enes Ö.'den şikayetçi olmuştu.

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı

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Haber Yorumları (4)
ASLI: seninde başına bela olsun o zaman !!!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ECE SUALP: OLAYI BİLMEM AMA COCUK YAKIŞKLYMIŞŞŞ
Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
ÇARŞI: BENCE HEMEN INSGRAMINDAN BUL YAZ. 2 AY SONRA SENINDE OLUM HABERIN GELSIN.
Yayından Kaldır
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500
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