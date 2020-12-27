Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un Instagram hesabı hacklendi. Pek çok kadının Ümitcan Uygun'a çıplak fotoğraf ve video gönderdiği görülürken, iğrenç konuşmalardan bazıları da ifşa edildi.