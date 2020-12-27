Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı
Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un Instagram hesabı hacklendi. Pek çok kadının Ümitcan Uygun'a çıplak fotoğraf ve video gönderdiği görülürken, iğrenç konuşmalardan bazıları da ifşa edildi.
Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından ölümünde sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler Türkiye gündemine oturmuştu.
SERBEST BIRAKILMIŞTI
Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun 17 Eylül akşamında Ankara Keçiören'de dağlık alanda başından silahla vurulmuş olarak bulununca olaylar daha da karmaşık hale gelmişti. Ümitcan Uygun, sosyal medya fenomeni Abdullah S.'yi ölümle tehdit etmesinin ardından gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
HESABI HACKLENDİ
Dün gece geç saatlerde ise @dampyofficial isimli Instagram kullanıcısı, Ümitcan Uygun'un Instagram hesabını (um1tcanuygun.06) hackleyerek mesajlarını ifşa etti.
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un Instagram hesabının hacklenmesinin ardından kadınlarla olan iğrenç konuşmaları ifşa edildi.
Kadınlarla olan iğrenç yazışmalar da sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte o mesajlardan bazıları: