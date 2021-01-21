Alexandre Pato kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

Alexandre Pato kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? Alexandre Pato hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALEXANDRE PATO KİMDİR?

Alexandre Pato (d. 2 Eylül 1989; Pato Branco, Parana), Série A ekiplerinden São Paulo takımında forma giyen Brezilyalı millî futbolcudur.

İLK YILLARI

Pato, 2007'e kadar Internacional takımında olan genç golcü, 2006'da Internacional'ın Kıtalararası Kupa'yı kazandığı kadroda yer aldı. Bu şampiyonanın yarı final maçında topu omzunda sektirerek sürmesiyle tüm ilgiyi üzerine çekti. Pato, Recopa Sudamericana 2007'de attığı 2 golle takımına kupayı getiren isim oldu. Sözün kısası, daha 17 yaşında olmasına rağmen şimdiden birçok zafer yaşadı. 2007 yılının Ağustos ayında 22 Milyon Avro karşılığında AC Milan'a transfer oldu. Pato, Milan'da iken 3 Ocak'a kadar resmi maçlara çıkamadı. Bunun nedeni; İtalya Futbol Federasyonu, 18 yaşından küçük futbolculara lisans çıkartmadığından dolayı Pato ancak Ocak ayından itibaren maçlara çıkabilecekti.

KARİYERİ

Internacional altyapısından yetişen Pato, 2006'da A takıma yükselmiştir. Burada AC Milan'ın ilgisini çeken Pato, 2007'de Milan'a transfer oldu. Alexandre Pato'ya Milan'da "Shevchenko'nun 7 numarası" verildi ve bu ondan beklentilerin çok fazla olduğunu açıkça gösterdi. Pato ise ilk çıktığı maçta Napoli'ye Milan'daki ilk golünü atarak ondan gelen beklentileri karşılayabileceğini gösterdi. Ayrıca Pato, İngiltere'nin Times gazetesindeki "Dünya'nın 25 Genç Yetenekleri" arasında gösterilmektedir. Ancak Pato, AC Milan yıllarında sakatlık ve bir türlü istenileni veremediğinden dolayı 2013 yaz transfer döneminde 15 milyon € transfer bedeliyle Corinthians'a transfer olmuştur. 2014'te ise São Paulo ekibine kiralanmıştır burada 47 resmi mücadelede 17 gol atan Alexandre Pato, Chelsea takımında da kiralık olarak forma giymiştir. 26 Temmuz 2016'da Villareal'e transfer olmuştur.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kulüp kariyerinde başarı yakaladıktan sonra, Brezilya genç takımına çağrıldı. 2007 yılında ülkesinin Güney Amerika Gençler Şampiyonası'nda önemli katkı sağladı ve 2007 Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonasına katıldı. Brezilya Teknik Direktörü Dunga tarafından 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları için kadroya alındı. 26 Mart 2008 Brezilya A millî takımı adına ilk golünü İngiltere'deki Emirates Stadyumu'nun da İsveç'e karşı bularak, Pele'ye ait olan Brezilya millî takımı adına gol atan en genç futbolcu rekorunu 17 yaşında 102 günlük iken kırdı.

ÖZEL YAŞAMI

2007' den beri, kendisinden 2 yaş büyük olan Brezilyalı aktris Sthefany Brito ile nişanlıydı. Ocak 2009'da ayrıldılar, ikisinin ortak kararı olduğunu ve uzak mesafeden ilişkilerine devam edemeyeceklerini söylediler. Fakat; 7 Temmuz 2009 gecesi Pato ve Sthefany Rio de Janeiro'daki Copacabana Palace' ta evlendiler.

BAŞARILARI

Internacional

Güney Amerika Super Kupası: 2007

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2006

Millî

FIFA Konfederasyonlar Kupası: 2009

Güney Amerika Gençler Şampiyonası: 2007

Sendai Kupası: 2006

2008 Pekin Olimpiyat Oyunları: Erkek Futbol Takımı Bronz Madalya

Bireysel

Brezilya 20 yaş Altı Şampiyonası Gol Kralı - 2006

Brezilya 20 yaş Altı Şampiyonası En Değerli Futbolcu - 2006

Sendai Kupası Gol Kralı - 2006

Sendai Kupası En Değerli Futbolcu - 2006

Serie A Ayın Futbolcusu - Ocak 2009

Tuttosport Yılın Altın Çocuğu - 2009

Serie A Yılın Genç Futbolcusu - 2009

İtalyan Futbol Oskarları En İyi Genç Oyuncu - 2009