Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira kimdir? Alex Teixeira geldi mi? Alex Teixeira imzaladı mı?

Taraftarlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan isimlerden Alex Teixeira ile ilgili detaylar merak edilmekte. Peki, Alex Teixeira geldi mi? Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira kimdir?

Transferde nokta isimlerle anlaşan ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmayı planlayan Beşiktaş, Alex Teixeira'yı İstanbul'a getiriyor. Son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer alan Brezilyalı yıldız oyuncu hakkında "Alex Teixeira geldi mi? Alex Teixeira imzaladı mı? Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira kimdir?" soruları aratılmakta. İşte detaylar...

ALEX TEİXEİRA GELDİ Mİ?



Beşiktaşlı taraftarların en çok merak ettiği isimler arasında yer alan Alex Teixeira'yı taşıyan uçak 16.50'de İstanbul'da olacak. 12 saat 50 dakikalık yolculuktan gelecek olan Brezilyalı yıldız, 14 gün karantinada kalacak. Beşiktaşlı taraftarlar TK194 kodlu uçuş ile oyuncunun uçağını takip edebilecek.

ALEX TEİXEİRA İMZALADI MI?

Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria'ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek. Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı. Sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Brezilyalı yıldız, Kulüp tarafından paylaşılan videoda "Siz istediniz ben geliyorum" notuyla paylaşıldı.

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?

Alex Teixeira Santos6 Ocak 1990, Duque de Caxias'da dünyaya gelen on numara mevkisinde oynayan Brezilyalı futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

KULÜP KARİYERLERİ

Vasco de Gama

Alex Teixeira kariyerine Vasco da Gama'da başladı. 2008 yılında A takıma yükseldi. Alex Teixeira Ocak 2008'de Dubai kampın için A takım kadroya çağrıldı. Kulüpteki ilk golü 28 Haziran 2008'de Ipatinga'yı 4-2 yendikleri maçta attığı golle geldi. 22 Ağustos'ta Portuguesa'yı 1-0 yendikleri maçtın tek golünü attı.Vasco sezon sonunda küme düştü.

Serie B'deki ilk golünü 25 Temmuz 2009'da Bahia'ya 2-1 yenildikleri maçta attı. 13 Kasım 2009'da kulüp adına son golünü América'yı 2-1 yendikleri maçta kaydetti. Kulüpteki son maçına 28 Kasım'da Ipatinga'ya 2-0 yenildikleri maçta çıktı. Sezonun sonunda, Vasco ikinci sıradaki takıma yedi puan farkla tekrar Serie A'ya yükseldi. Bu, Texeira'nın Vasco ile geçirdiği süre boyunca kazandığı ilk ve tek kupaydı.

21 Aralık 2009'da, 19 yaşındayken, Vasco da Gama'dan ayrılarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer oldu ve yaklaşık 6 milyon € karşılığında beş yıllık bir anlaşmayla imza attı. Vasco ile toplamda, 51 lig maçı olmak üzere 92 maça çıktı ve ligde 10 gol toplamda ise 16 gol attı.

Shakhtar Donetsk

Alex Teixeira Shakhtar Donetsk formasıyla ilk maçına 20 Mart 2010'da Oyunun 55. dakikasında vatandaşı Ilsinho yerine Zorya Luhansk'a karşı oynana Premyer-Liha Ligi maçında başladı ve Shakhtar maçı 2-0 kazandı.

Avrupa'daki ilk maçına 15 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Partizan'ı 1-0 yendikleri maçta çıktı. Kulüpteki ilk golünü 3 Ekim'de Dinamo Kiev'i 2-0 yendikleri maçta attı.

Jiangsu Suning

Ocak 2016'da İngiliz Premier League kulübü Liverpool, Shakhtar Donetsk kulübüne Alex Teixeira'yı transfer etmek için 32 milyon € (24,6 milyon £) teklif verdi. Alex Teixeira'nın Liverpool transfer olmak istesede Shakhtar Donetsk teklifi reddetti ve 5 Şubat 2016'da Alex Teixeira, 50 milyon € bonservis bedeli karşılığında Çin kulübü Jiangsu Suning sattı. Alex Teixeira çin kulübü ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

1 Mart 2016'da Alex Teixeira, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Jeonbuk Motors'u 3-2 yendikleri maçta Jiangsu formasıyla ilk maçında gol attı. 5 Mart 2016'da Teixeira, Çin Süper Ligi'ndeki ilk maçında Shandong Luneng'i 3-0 yendikleri maçta iki gol kaydetti.

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